27 Eylül 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta kabus o tarihte başladı! Sakatlıkların sebebi...

Beşiktaş, 28 Eylül Salı günü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Ajax ile karşılaşacak. Siyah-beyazlılarda birçok yıldız sakatlıkları sebebiyle Hollanda kafilesinde yer almazken, sakatlıkların asıl sebebi ise ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş’ta kabus o tarihte başladı! Sakatlıkların sebebi...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 27.09.2021

Beşiktaş'ta sakatlık kabusu yaşanıyor. 15 Eylül'de Dortmund ile Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçına Vida, Alex, N'Koudou ve milli takımda sakatlık yaşayan Umut Meraş'tan yoksun çıkan Beşiktaş, 25 Eylül'e ise 14 sakatlıkla uyandı. 10 günde bu kadar sakatlık yaşanmasının başlıca sebeplerinden biri Dortmund maçı öncesi yüksek tempo için takıma yapılan yükleme oldu.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş’ta kabus o tarihte başladı! Sakatlıkların sebebi...

ORTALAMANIN ÜZERİNE ÇIKTI
Takvim'in haberine göre ligde ilk 4 hafta 107 km. koşu mesafesi ortalamasıyla oynayan Siyah-Beyazlılar, Dortmund'a karşı 115 km. koşarken 3 gün sonra Antalya karşısında da 112 km. koşarak ortalamasının üzerine çıktı. Devler Ligi maçı sonrası 9 günde çıktığı 3 maçta yeterli dinlenme sağlanamadı. Yüklemenin etkisi de zeminin bozukluğu ile birleşince 10 günde 10 futbolcu daha sakatlık yaşadı.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş’ta kabus o tarihte başladı! Sakatlıkların sebebi...

ALEX VE WELINTON ÖRNEKLERİ VAR
Öte yandan Sergen Yalçın, kulüp doktorlarının vereceği "Oynayabilir" raporuna göre sakatlıktan dönen oyuncuları sahaya sürecek. Özellikle Alex ve Welinton'ın sakatlıktan yeni çıktıktan sonra oynamak istemesi ve sahaya çıkmalarıyla birlikte yeniden sakatlık yaşamaları bu kararın etkeni oldu.

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