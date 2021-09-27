Son dakika spor haberleri: Beşiktaş’ta kabus o tarihte başladı! Sakatlıkların sebebi...

Beşiktaş'ta sakatlık kabusu yaşanıyor. 15 Eylül'de Dortmund ile Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçına Vida, Alex, N'Koudou ve milli takımda sakatlık yaşayan Umut Meraş'tan yoksun çıkan Beşiktaş, 25 Eylül'e ise 14 sakatlıkla uyandı. 10 günde bu kadar sakatlık yaşanmasının başlıca sebeplerinden biri Dortmund maçı öncesi yüksek tempo için takıma yapılan yükleme oldu.