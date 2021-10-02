02 Ekim 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ - Sergen Yalçın'dan Sivasspor maçı sonrası paylaşım!

Yalçın’dan maç sonu paylaşımı!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 02.10.2021

Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, evinde Sivasspor'u 2-1 mağlup etti. Mücadelede siyah beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın, kırmızı kart gördü. Karşılaşmanın ardından Yalçın, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. İşte o fotoğraf... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, evinde Sivasspor'u konuk etti. Siyah beyazlılar maçı 2-1 kazandı. Mücadelenin ardından teknik direktör Sergen Yalçın bir paylaşımda bulundu.

İşte Sergen Yalçın'ın sosyal medya hesabından yayınladığı o fotoğraf

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