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SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Beşiktaş Sivasspor maçında penaltı bekledi! İşte o pozisyon

Beşiktaş penaltı bekledi! İşte o pozisyon
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 02.10.2021 Giriş Tarihi: 02.10.2021

Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasında Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Siyah beyazlılar, maçın 47. dakikasında penaltı bekledi. Beşiktaş'ta gözler, Sivassporlu Uğur Çiftçi'ye çarpan top sonrası Yaşar Kemal Uğurlu'ya çevrilirken, devam kararı geldi. İşte o pozisyon... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasında oynadığı Sivasspor karşılaşmasında penaltı bekledi.

Maçın 47. dakikasında Sivassporlu Uğur Çiftçi'ye çarpan top sonrası maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, devam kararı aldı.

İŞTE O POZİSYON

(GÖRÜNTÜ BEIN SPORTS'TAN ALINMIŞTIR)

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