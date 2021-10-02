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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş - Sivasspor maçında tartışmalı pozisyon! Josef de Souza ve Jorge Felix...

Maçta tartışmalı pozisyon! Kırmızı kart beklediler
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 02.10.2021

Son dakika Beşiktaş haberleri: Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşan Sivasspor, Josef de Souza'nın Jorge Felix'e yaptığı faul sonrası kırmızı kart bekledi. İşte o pozisyon... (BJK spor haberi)

Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş ile Demir Grup Sivasspor, Vodafone Park'ta kozlarını paylaştı.

Konuk takım, mücadelenin 63. dakikasında Josef de Souza'nın Jorge Felix'e yaptığı faul sonrası kırmızı kart bekledi.

Maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, faul sonrası Brezilyalı futbolcuyu sarı kartla cezalandırdı.

İşte o anlar:

(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır)

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