CANLI SKOR | Beşiktaş - Sivasspor maçı ne zaman? Beşiktaş maçı hangi kanalda? Saat kaçta? Muhtemel 11'ler...
Süper Lig'in 8. haftasında heyecan devam ediyor. Son olarak Altay'a 3 puan kaybeden Beşiktaş, zirvedeki yerini Fenerbahçe'ye bırakmıştı. Kartal, Vodafone Stadyumu'nda Sivasspor'u konuk edecek. Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş'a 3 futbolcudan iyi haber geldi. Domagoj Vida, Alex Teixeira ve Necip Uysal sakatlıklarını atlatarak kadroya dahil edildi. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Beşiktaş - Sivasspor maçı ne zaman? Beşiktaş maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Saat kaçta?
BEŞİKTAŞ - SİVASSPOR MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN!
Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, sahasında Sivasspor ile kozlarını paylaşacak. İki takım da kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Peki, Beşiktaş - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte karşılaşmaya dair tüm bilgiler...
BEŞİKTAŞ - SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?
Beşiktaş - Sivasspor maçı 2 Ekim Cumartesi günü TSİ 19.00'da başlayacak ve beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.
BEŞİKTAŞ - SİVASSPOR MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ
BEŞİKTAŞ: ERSİN,ROSIER, SERDAR, VIDA, N'SAKALA, JOSEF, GÖKHAN, OĞUZHAN, CAN, GÜVEN, BATSHUAYI
SİVASSPOR: MUAMMER, UĞUR ÇİFTÇİ, GOUTAS, CANER, AHMET OĞUZ, HAKAN, FAYCAL, FELIPE, HENRIQUE, GRADEL, KAYODE
BEŞİKTAŞ - SİVASSPOR MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN!
BEŞİKTAŞ'IN KAMP KADROSU BELLİ OLDU!
Süper Lig'in 8. haftasında Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek Beşiktaş'ta kamp kadrosu belirlendi. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Sergen Yalçın, sakatlıkları geçen Necip Uysal, Domagoj Vida ve Alex Teixeira'yı da kadroya aldı.
Beşiktaş'ın kamp kadrosu şöyle:
"Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Josef de Souza, Salih Uçan, Michy Batshuayi, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Can Bozdoğan, Necip Uysal, Fabrice N'Sakala, Domagoj Vida, Kenan Karaman, Serdar Saatçı, Güven Yalçın, Berkay Vardar, Demir Ege Tıknaz, Emirhan Delibaş, Umut Meraş, Alex Teixeira"
İSTANBUL'DAKİ MAÇLARDA EŞİTLİK VAR
Beşiktaş, 15 kez konuk ettiği rakibine karşı zorlandı. Siyah-beyazlı ekip, 14'ü İstanbul'da, biri Ankara'da olmak üzere ev sahipliği yaptığı 15 lig maçında Demir Grup Sivasspor'u 6 kez yenebildi. Beşiktaş, iç saha maçlarında rakibine 6 defa mağlup olurken, 3 karşılaşmayı da beraberlikle tamamladı. Siyah-beyazlı ekip, ev sahibi olduğu maçlarda 25 gol atarken, kalesinde 18 gol gördü.
2019-2020 ve 2018-2019'da Vodafone Park'taki iki maçta rakibine 2-1'lik skorlarla mağlup olan Beşiktaş, geçen sezonki mücadeleyi ise 3-0 kazanmayı başardı.
BİR MAÇ GOLSÜZ TAMAMLANDI
Taraflar arasındaki 29 lig maçının 28'i gollü geçerken, geçen sezonun ikinci yarısında Sivas'ta oynanan karşılaşma 0-0 beraberlikle tamamlandı.
Geride kalan maçlarda Beşiktaş 7, Sivasspor ise 6 kez gol yollarında suskun kaldı.
SAKATLIKLARDAN SEVİNDİRİCİ HABER GELDİ!
Bir süredir sakatlıklarla boğuşan siyah-beyazlı ekipte Necip Uysal, Domagoj Vida ve Alex Teixeira'dan sevindirici haber geldi. Takımla birlikte çalışmalara başlayan 3 oyuncunun, teknik direktör Sergen Yalçın'ın görev vermesi halinde yarın oynanacak mücadelede forma giyme ihtimali bulunuyor. Tedavileri devam eden Rachid Ghezzal, Georges-Kevin N'Koudou, Mehmet Topal, Cyle Larin, Atiba Hutchinson, Miralem Pjanic, Welinton Souza ve Francisco Montero'nun ise Sivasspor karşılaşmasında görev yapması beklenmiyor.
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