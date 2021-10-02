Beşiktaş - Sivasspor CANLI SKOR (Beşiktaş Sivasspor canlı izle)

Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, Sivasspor ile karşılaşıyor. Vodafone Park Stadyumu'nda oynanan maçı Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor. Zorlu mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, sahasında Sivasspor ile kozlarını paylaşıyor. Zorlu karşılaşmanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

BEŞİKTAŞ-SİVASSPOR 11'LER:

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Serdar, Vida, Rıdvan, Josef, Can, Oğuzhan, Kenan, Güven, Batshuayi

Sivasspor: Muammer, Ahmet, Goutas, Caner, Uğur, Azubuike, Hakan Arslan, Felix, Pedro, Max Gradel, Kayode.

BEŞİKTAŞ - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 19:00'da başlayan Beşiktaş - Sivasspor maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

İSTANBUL'DAKİ MAÇLARDA EŞİTLİK VAR

Beşiktaş, 15 kez konuk ettiği rakibine karşı zorlandı. Siyah-beyazlı ekip, 14'ü İstanbul'da, biri Ankara'da olmak üzere ev sahipliği yaptığı 15 lig maçında Demir Grup Sivasspor'u 6 kez yenebildi. Beşiktaş, iç saha maçlarında rakibine 6 defa mağlup olurken, 3 karşılaşmayı da beraberlikle tamamladı. Siyah-beyazlı ekip, ev sahibi olduğu maçlarda 25 gol atarken, kalesinde 18 gol gördü.

2019-2020 ve 2018-2019'da Vodafone Park'taki iki maçta rakibine 2-1'lik skorlarla mağlup olan Beşiktaş, geçen sezonki mücadeleyi ise 3-0 kazanmayı başardı.

BİR MAÇ GOLSÜZ TAMAMLANDI

Taraflar arasındaki 29 lig maçının 28'i gollü geçerken, geçen sezonun ikinci yarısında Sivas'ta oynanan karşılaşma 0-0 beraberlikle tamamlandı.

Geride kalan maçlarda Beşiktaş 7, Sivasspor ise 6 kez gol yollarında suskun kaldı.

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