02 Ekim 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Taraftarlardan Beşiktaş - Sivasspor maçının biletlerine yoğun ilgi

Biletlere yoğun ilgi
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 02.10.2021

Beşiktaş'ın Sivasspor karşılaşması için satışa sunduğu biletlerin büyük bölümünün satıldığı bildirildi. Siyah-beyazlı taraftarların biletlere yoğun ilgi gösterdiği kaydedildi. Mücadelenin bilet fiyatları 330 TL ile bin 100 TL arasında değişen rakamla satılıyor.

Beşiktaş'ın Sivasspor karşılaşması için satışa sunduğu biletlerin büyük bölümünün satıldığı bildirildi. Siyah-beyazlı taraftarların biletlere yoğun ilgi gösterdiği kaydedildi. Mücadelenin bilet fiyatları 330 TL ile bin 100 TL arasında değişen rakamla satılıyor. Bu sezon karşılaşmalara pandemi nedeniyle stat kapasitesinin yarısı oranında seyirci alımı yapılıyor.
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