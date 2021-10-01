Beşiktaş'tan Sivasspor'a cevap!
Beşiktaş, başkan Ahmet Nur Çebi'nin açıklamalarına tepki gösteren Sivasspor'a yönelik, resmi internet sitesinden açıklama yayınladı. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Kulübü, başkan Ahmet Nur Çebi'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Ajax maçının ardından basın mensuplarıyla sohbeti sırasında hakemlerle ilgili sözlerine tepki gösteren Sivasspor Kulübüne yönelik açıklama yayımladı.
Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Başkanımız Ahmet Nur Çebi, Sivasspor Kulübünden yapılan açıklamada ifade edilenlerin aksine, sezon başından beri futbol A takımımızın, hatta Süper Lig'de mücadele eden diğer rakiplerimizin de hatalı hakem kararları nedeniyle yaşadığı mağduriyetleri dile getirmiş ve bu konuyla ilgili Süper Lig'e verilecek milli maç arasında detaylı değerlendirmelerde bulunacağını belirtmiştir." denildi.
Çebi'nin söz konusu açıklamasında, ne yarınki rakipleri Demir Grup Sivasspor'un ne de ilgili maçta görev yapacak hakemlerin isminin hiçbir şekilde geçmediği kaydedilerek, "Hal böyleyken, başkanımız Ahmet Nur Çebi'nin beyanlarının, Demir Grup Sivasspor maçında görev yapacak hakemleri baskı altına alma amaçlı yapılmış gibi ifade edilmesi gerçekle hiçbir şekilde örtüşmemektedir. Kulübümüzün, futbol A takımımızın maçlarında görev yapacak hakemleri baskı altına almak gibi bir düşüncesi söz konusu dahi olamaz. Beşiktaş Kulübü olarak, başta futbolcularımız olmak üzere diğer takımların futbolcularının da alın terlerinin karşılığını adil yönetimler sonucunda alması taraftarıyız." görüşlerine yer verildi.
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