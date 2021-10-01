01 Ekim 2021, Cuma

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Sivasspor'dan Beşiktaş maçı öncesi Ahmet Nur Çebi'ye tepki! "Aba altından sopa göstermesin"

Sivasspor’dan Çebi’ye tepki! Aba altından sopa göstermesin
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Giriş Tarihi: 01.10.2021

Süper Lig'in 8. haftasında DG Sivasspor deplasmanda Beşiktaş'a konuk olacak. Maç öncesinde siyah-beyazlıların başkanı Ahmet Nur Çebi'nin yaptığı açıklamaya, Sivasspor cephesinden tepki geldi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Çebi'nin bir spor gazetesinde yer alan "Sivasspor ile oynayacağımız maçta gözüm tamamen hakemler üzerinde olacak. Lig arasında zaten ayrıntılı değerlendirme yapmak için hazırlanıyorum. Bu maça Yaşar Kemal Uğurlu ve yardımcıları atanmış. Hepsi dikkatli ve adil olacak. Haksızlık istemiyoruz. Hakkımızı kimsenin yemesine tahammülümüz yok. Bu saatten sonra hakem yönetimleri ile bizzat ilgileneceğim." sözleri paylaşıldı.

Demecin, hakemleri iyi niyetle uyarmaktan ziyade, onların baskı altına alınmasına sebep olacak bir açıklama olarak yorumlandığı ve Sivasspor Kulübünü rahatsız ettiği belirtilerek, "Bu tür açıklamaların, maçın atmosferini olumlu etkilemesi düşünülemez. Aksine gergin bir ortam oluşmasına sebep olur ve Türk futboluna hiçbir katkı sağlamaz. Maçın oynanmasına saatler kala kimse aba altından sopa göstermesin. Cumartesi akşamı sadece futbolun ve ortaya konulan mücadelenin konuşulacağı, saha dışı etkenlerden kimsenin medet ummayacağı dostça bir müsabaka temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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