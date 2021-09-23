SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ - Beşiktaş'a Ghezzal ve Welinton'dan kötü haber! Altay maçında... (Spor haberleri)

Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Altay ile karşı karşıya gelecek. Son haftalarda bir çok oyuncusundan sakatlık sebebiyle yararlanamayan siyah beyazlılara, zorlu maç öncesinde bir kötü haber daha geldi. Kara Kartal'da bu maçta Rachid Ghezzal ve Welinton forma giyemeyecek. İşte detaylar...

Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş, 7. haftada deplasmanda Altay ile karşı karşıya gelecek. Siyah beyazlılara bu maç öncesinde 2 isimden kötü haber geldi. Kara Kartal'da bu karşılaşmada Ghezzal ve Welinton forma giyemeyecek.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde;

"Rachid Ghezzal İle Welinton Souza'nın Sağlık Durumları Hakkında Bilgilendirme

Futbol Takımımızın Süper Lig'in 6. haftasında Adana Demirspor ile oynadığı müsabaka sırasında, sol uyluk arka adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen Rachid Ghezzal ile aynı müsabakanın ardından sol uyluk arka adalesinde ağrı hisseden Welinton Souza'ya Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülemesi yapılmıştır.

Yapılan MR görüntülemeleri neticesinde; Rachid Ghezzal ile Welinton Souza'nın uyluk arka adalelerinde (biseps femoris) gerilme ve ödem tespit edilmiştir.

Futbolcularımızın tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."





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