Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Michy Batshuayi'den Şampiyonlar Ligi açıklaması! "Şansımız hala devam ediyor"
Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Michy Batshuayi flaş açıklamalarda bulundu. 27 yaşındaki oyuncu, siyah-beyazlı takımdaki günleri, hedefleri ve Şampiyonlar Ligi şansları hakkında konuştu. Belçikalı forvet, hocası Sergen Yalçın'ın çok büyük bir karakter olduğunu ve onu çok sevdiğini ifade etti. İşte o sözler... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş'ın Chelsea'den kiraladığı forvet oyuncusu Michy Batshuayi, siyah-beyazlı takımdaki günleri, hedefleri ve Şampiyonlar Ligi şansları için açıklamalar yaptı. TRT Spor'a konuşan Belçikalı golcu, Devler Ligi'nde gruplarda aldıkları 2 yenilgiye rağmen tur şanslarının sürdüğünü söyledi. Batshuayi, "Ajax maçından dolayı üzgünüm. Özellikle atamadığım golden ötürü. O gol olmalıydı, iyi bir başlangıç olabilirdi bizim için. Elimizde olan oyuncularla elimizden geleni yaptık. Ben hala takıma güveniyorum, hocamız da bize güveniyor. Hala şansımız olduğunu düşünüyorum. Milli ara sonrasında çok çalışarak arkadaşlarımızın da dönmesiyle tüm maçları galibiyetle tamamlamak istiyoruz" dedi.
"AİLE ORTAMI VAR"
Siyah-beyazlı takıma transfer süreci hakkında konuşan 27 yaşındaki oyuncu şunları söyledi: Menajerim aradı. Kevin N'Koudou'nun da burada olması benim için bir fırsattı. Bilmem gereken her şeyi anlattılar bana. Benim de kariyerimde ihtiyacım olan Beşiktaş gibi büyük bir kulüpte oynamaktı. Transfer sürecinde çok mesaj aldım, etrafımdaki herkes çok fazla mesaj aldı. O sevgi benim için büyüleyiciydi. Karar verirken çok da fazla düşünmedim. Burada çok sevgi gördüm. Aile ortamı var, herkes mutlu. Ben bu tarz bir sevgiyi, ilgi ve alakayı çok yerde görmedim. Şu an düşündüğüm tek şey önümüzdeki maç. Galip gelip, milli ara öncesi moral bulmak istiyoruz.
"HEDEFE ODAKLANDIM"
Tamamen hedefe odaklanmış durumdayım. Geleceğimle ilgili sezon sonunda konuşuruz. Ben iyiyim, takımımız da iyi. Sağlık ekibimiz bizimle ilgileniyor. Hepimiz iyi hissediyoruz.
"OYUNCAKLARIMI GETİRMEDİM"
Oyuncaklarımı buraya getirmedim. Buradaki tek oyuncağım futbol topu. Boş zamanlarımda Call of Duty oynuyorum.
"SERGEN HOCAYI ÇOK SEVİYORUM"
Teknik direktör Sergen Yalçın'a ayrı bir parantez açan Batshuayi, "Hocanın kalitesi, topa ilk dokunuşu harika gerçekten. Çok büyük bir futbolcu olduğu izlediğim videolarda belliydi. Sergen Yalçın'ı çok seviyorum, çok büyük bir karakter. Benden beklentisi var ve bu hoşuma gidiyor" şeklinde konuştu.
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