30 Eylül 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberleri: Michy Batshuayi kendisi açıkladı! Beşiktaş'ta kalacak mı?

Yaz transfer döneminde Beşiktaş'ın Chelsea'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Michy Batshuayi, TRT Spor'a özel açıklamalar yaptı. Birçok konuda önemli ifadeler sarf eden Belçikalı yıldız, siyah-beyazlılarda kalıp kalmayacağına dair gelen soruyu da yanıtladı. İşte 27 yaşındaki yıldızın öne çıkan sözleri... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Son dakika spor haberleri: Michy Batshuayi kendisi açıkladı! Beşiktaş’ta kalacak mı?
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 30.09.2021

"AJAX'A ATAMADIĞIM İÇİN ÜZGÜNÜM"

Ajax maçından dolayı üzgünüm. Özellikle atamadığım golden ötürü. O gol olmalıydı, iyi bir başlangıç olabilirdi bizim için. Elimizde olan oyuncularla elimizden geleni yaptık.

Son dakika spor haberleri: Michy Batshuayi kendisi açıkladı! Beşiktaş’ta kalacak mı?

"HALA ŞANSIMIZ VAR"

Ben hala takıma güveniyorum, hocamız da bize güveniyor. Hala şanmsımız olduğunu düşünüyorum. Milli ara sonrasında çok çalışarak arkadaşlarımızın da dönmesiyle tüm maçları galibiyetle tamamlamak istiyoruz.

Son dakika spor haberleri: Michy Batshuayi kendisi açıkladı! Beşiktaş’ta kalacak mı?

"İHTİYACIM OLAN BEŞİKTAŞ'TI"

Beni menajerim aradı. N'Koudou'nun da burada olması benim için bir fırsattı. İkimizin de menajeri aynı. Bilmem gereken her şeyi anlattılar bana. Benim de kariyerimde ihtiyacım olan Beşiktaş gibi büyük bir kulüpte oynamaktı.

Son dakika spor haberleri: Michy Batshuayi kendisi açıkladı! Beşiktaş’ta kalacak mı?

"KARAR VERİRKEN ÇOK DÜŞÜNMEDİM"

Transfer sürecinde çok mesaj aldım, etrafımdaki herkes çok fazla mesaj aldı. O sevgi benim için büyüleyiciydi. Karar verirken çok da fazla düşünmedim

Son dakika spor haberleri: Michy Batshuayi kendisi açıkladı! Beşiktaş’ta kalacak mı?

"İYİ FUTBOLCULARA SAHİP BİR LİG BURASI"

İyi bir lig, iyi futbolculara sahip bir lig burası. Onlara karşı bir mücadelede bulunmak da bizim için iyi bir durum tabii ki.

Son dakika spor haberleri: Michy Batshuayi kendisi açıkladı! Beşiktaş’ta kalacak mı?

"SERGEN YALÇIN, HARİKA"

Sergen Yalçın'ın kalitesi, topa ilk dokunuşu harika gerçekten. Çok büyük bir futbolcu olduğu izlediğim videolarda belliydi.

Son dakika spor haberleri: Michy Batshuayi kendisi açıkladı! Beşiktaş’ta kalacak mı?

"SERGEN HOCAM BANA GÜVENİYOR"

ok seviyorum kendisini, çok büyük bir karakter. Benden beklentileri var, bana güveniyor. Benden beklentileri olması çok hoş bir detay.

Son dakika spor haberleri: Michy Batshuayi kendisi açıkladı! Beşiktaş’ta kalacak mı?

"BEN BÖYLE BİR SEVGİ GÖRMEDİM"

Burada çok sevgi gördüm. Aile ortamı var, herkes mutlu. Sadece bana değil her futbolcuya ilgi alaka var. Ben bu tarz bir sevgiyi, ilgi ve alakayı çok yerde görmedim. Bundan memnunum.

Son dakika spor haberleri: Michy Batshuayi kendisi açıkladı! Beşiktaş’ta kalacak mı?

"HEDEFE ODAKLANDIM"

-Beşiktaş'ta kalmak ister mi?

Şu an düşündüğüm tek şey önümüzdeki maç. Galip gelip, milli ara öncesi moral bulmak istiyoruz. Tamamen hedefe odaklanmış durumdayım. Geleceğimle ilgili sezon sonunda konuşuruz.

Son dakika spor haberleri: Michy Batshuayi kendisi açıkladı! Beşiktaş’ta kalacak mı?

"HEPİMİZ İYİ HİSSEDİYORUZ"

Ben iyiyim, takımımız da iyi. Sağlık ekibimiz bizimle ilgileniyor. Hepimiz iyi hissediyoruz.

Son dakika spor haberleri: Michy Batshuayi kendisi açıkladı! Beşiktaş’ta kalacak mı?

"MİLLİ ARADAN SONRA GEZERİM"

Boş zamanlarımda Call of Duty oynuyorum. Güzel bir şehir. Çok fazla gezme fırsatım olmadı, genelde evde geçiriyorum vaktimi. Burada sıkıntı trafik. Milli aradan sonra gezecek vakit bulabilirim.

Son dakika spor haberleri: Michy Batshuayi kendisi açıkladı! Beşiktaş’ta kalacak mı?

"HERKES BENİ ANLIYOR"

Herkes beni anlıyor, biraz daha oynayıp, biraz daha zaman geçirmemiz lazım. Birkaç maç daha oynayınca daha iyi olacağız.

Son dakika spor haberleri: Michy Batshuayi kendisi açıkladı! Beşiktaş’ta kalacak mı?

"OYUNCAKLARIMI GETİRMEDİM"

Oyuncaklarımı buraya getirmedim. Buradaki tek oyuncağım futbol topu.

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