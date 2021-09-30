Son dakika spor haberleri: Michy Batshuayi kendisi açıkladı! Beşiktaş’ta kalacak mı?

"İHTİYACIM OLAN BEŞİKTAŞ'TI"

Beni menajerim aradı. N'Koudou'nun da burada olması benim için bir fırsattı. İkimizin de menajeri aynı. Bilmem gereken her şeyi anlattılar bana. Benim de kariyerimde ihtiyacım olan Beşiktaş gibi büyük bir kulüpte oynamaktı.