SON DAKİKA SPOR HABERİ - Tribünden Şampiyonlar Ligi sahnesine! İşte Ajax maçında forma giyen Berkay Vardar’ın hikayesi...

Beşiktaş, Ajax deplasmanına 11 eksikle gitmişti. Umut Meraş sakatlandığında oyuna girebilecek sadece 3 genç isim bulunuyordu. 14 Ocak 2003 doğumlu olan ve merkez orta sahada görev yapan Berkay, stoperde U-19'dan arkadaşı Serdar Saatçı ile birlikte forma giydi. 72. dakikada sahaya adım atan ve kariyerinin ilk profesyonel maçına Şampiyonlar Ligi'nde çıkan Berkay Vardar, belki de hayatının en mutlu gününü yaşadı.