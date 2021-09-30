SON DAKİKA SPOR HABERİ - Tribünden Şampiyonlar Ligi sahnesine! İşte Ajax maçında forma giyen Berkay Vardar'ın hikayesi...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil eden Beşiktaş, ikinci hafta maçında Hollanda'nın Ajax takımı ile karşı karşıya geldi. Son dönemde yaşanan sakatlıklar sebebiyle ciddi sorunlar yaşayan siyah beyazlılar, mücadeden 2-0'lık skorla mağlup ayrılmıştı. Birçok genç oyuncunun süre aldığı Kara Kartal'da, onlardan birisi olan Berkay Vardar dikkatleri çekmişti. İşte 17 yaşındaki futbolcunun hikayesi... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)
Beşiktaş, Ajax deplasmanına 11 eksikle gitmişti. Umut Meraş sakatlandığında oyuna girebilecek sadece 3 genç isim bulunuyordu. 14 Ocak 2003 doğumlu olan ve merkez orta sahada görev yapan Berkay, stoperde U-19'dan arkadaşı Serdar Saatçı ile birlikte forma giydi. 72. dakikada sahaya adım atan ve kariyerinin ilk profesyonel maçına Şampiyonlar Ligi'nde çıkan Berkay Vardar, belki de hayatının en mutlu gününü yaşadı.
ARKADAŞLARI: ELLERİMİZDE BÜYÜDÜ
Genç oyuncunun henüz 1-2 yıl öncesine kadar Beşiktaş'ın taraftar gruplarından birinin üyesi olduğu, içeride ve dışarıda siyah-beyazlı takımın tüm maçlarına gittiği belirtildi. Kısa süre önce tezahürat yapan tarafta olan Berkay, oyuna girdiği andan itibaren tezahürat yapılan isimdi. Ajax maçında deplasman tribününde Beşiktaş'ı destekleyen grup arkadaşları, "Berkay tribün çocuğudur. Birlikte maçlara gidip geldik. Elimizde büyüdü" yorumunda bulunurken Ajax'a karşı forma giymesinin herkesi gururlandırdığını vurguladı.
HAVADA-KARADA YÜZDE 100 BAŞARIYA ULAŞTI
Sabah'ın haberine göre; 20 dakikalık periyotta elinden gelen mücadeleyi sergileyen 18 yaşındaki oyuncu, Ajax'ın 3'ü bulmasını engelleyen isimlerdendi. İkişer kez ikili mücadele ve hava topuna giren Berkay, bunların hepsini kazandı.
1 kez pas arası, 1 kez de top çalma ile oynayan genç oyuncu, elinden geleni yaptığını gösterdi. İki maçtır kadroda yer alan Berkay'dan teknik direktör Sergen Yalçın'ın da gelecek adına önemli beklentileri bulunduğu ifade edildi.
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