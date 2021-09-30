BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ta Berkay Vardar ve Serdar Saatçı çok konuşuldu!

Ajax'a karşı tarihinin en genç kadrosuyla çıkan Beşiktaş'ta konuşulan isimlerin başında Berkan Vardar ve Serdar Saatçı geldi. Siyah-beyazlı formayla kariyerindeki ilk maçında Şampiyonlar Ligi arenasına çıkan 18 yaşındaki Berkay, sahada kaldığı 17 dakikada girdiği 4 ikili mücadelenin tamamını kazandı. Daha önce ligde bir maç oynayan 18 yaşındaki Serdar da performansıyla gelecek için umut verdi. İkili dün de en çok konuşulan isimlerdi.

Ajax'a karşı tarihinin en genç kadrosuyla çıkan Beşiktaş'ta konuşulan isimlerin başında Berkay Vardar ve Serdar Saatçı geldi. Siyah-beyazlı formayla kariyerindeki ilk maçında Şampiyonlar Ligi arenasına çıkan 18 yaşındaki Berkay, sahada kaldığı 17 dakikada girdiği 4 ikili mücadelenin tamamını kazandı. Daha önce ligde bir maç oynayan 18 yaşındaki Serdar da performansıyla gelecek için umut verdi. İkili dün de en çok konuşulan isimlerdi.

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