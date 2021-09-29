29 Eylül 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Ajax-Beşiktaş maçı sonrası Nihat Kahveci'den Ersin Destanoğlu sözleri! "Avrupa'ya transfer olabilir"

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci maçında temsilcimiz Beşiktaş, deplasmanda Ajax'a 2-0 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası siyah beyazlılarda performansıyla dikkat çeken Ersin Destanoğlu için eski futbolcu ve yorumcu Nihat Kahveci, "Avrupa'ya transfer olabilir" dedi. İşte o sözler... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Ajax-Beşiktaş maçı sonrası Nihat Kahveci’den Ersin Destanoğlu sözleri! Avrupa’ya transfer olabilir
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 29.09.2021

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci maçında temsilcimiz Beşiktaş, deplasmanda Ajax'a 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından eski futbolcu Nihat Kahveci, TRT Spor'a değerlendirmelerde bulundu.

Ajax-Beşiktaş maçı sonrası Nihat Kahveci’den Ersin Destanoğlu sözleri! Avrupa’ya transfer olabilir

İşte Nihat Kahveci'nin açıklamaları:

Kenan Karaman'ın attığı gol, dünyanın her yerinde, halı sahada, kum sahada, her yerde gol! Ancak hakem Fransız ise duracaksın! Her şeye Fransızlar! Biz de öyle bir laf var ya, hakem de Fransız! Hakem kötü niyetli. Hata olabilir ama bu kötü niyet. Bu hakemin bizim takımlarımızla sıkıntısı var. Fransa'da 3 maç yönetmiş, Avrupa'da da Türkiye-Karadağ, Fenerbahçe-Helsinki ve Ajax-Beşiktaş maçlarında görev almış! Tesadüf!" ifadelerini kullandı.

Ajax-Beşiktaş maçı sonrası Nihat Kahveci’den Ersin Destanoğlu sözleri! Avrupa’ya transfer olabilir

ERSİN DESTANOĞLU SÖZLERİ

Ersin Destanoğlu fiyatını 2'ye 3'e katladı. Kurtarışlarıyla birilerinin dikkatini çekmiştir. Altay Bayındır, Uğurcan Çakır'ı konuştuk ama Ersin'i biraz unuttuk. Ümit Milli Takım'da da çok iyi performansları var. Ersin bazen basit hatalar yaptı, onlar göze battı.

Ajax-Beşiktaş maçı sonrası Nihat Kahveci’den Ersin Destanoğlu sözleri! Avrupa’ya transfer olabilir

"AVRUPA'YA TRANSFER OLABİLİR"

Kaleciler 90 dakika top tutsun, 91'de hatası konuşulur. Orası hata kaldırmıyor. Ancak Ersin'in özellikle bu sene performansı çok iyi, çok formda. Mert Günok transferinin bunda etkisi var. Ersin bu şekilde devam ederse, Avrupa'ya transfer olabilir.

Ajax-Beşiktaş maçı sonrası Nihat Kahveci’den Ersin Destanoğlu sözleri! Avrupa’ya transfer olabilir

İŞTE İSTATİSTİKLERİ:

5 Kurtarış
2 Hava Topu
15 İsabetli Pas
12 Uzun top

* Ortalama Puan: 7,3

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