Son dakika spor haberi: Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın Ajax maçı öncesi konuştu! "Maçlar oynanmadan kazanılmaz"

İŞTE YALÇIN'IN SÖZLERİ:

"Takımla son konuşmayı ısınmadan sonra yapacağız. Atmosfer çok güzel. Tam futbol havası var."

"Beklentimiz, iyi mücadele etmek. Yüzde 100 konsantre ve agresif şekilde mücadele etmek istiyoruz."

"Zor bir oyun, kolay bir oyun değil. Ajax Şampiyonlar Ligi'nin gediklisi bir takım. Ama hiçbir maç oynanmadan kazanılmaz."

"Biraz daha kontrollü daha çok oyunu tutan bir görüntüde olacağız. Ajax'ın sağ kanadı kuvvetli, bu yüzden Umut ve Rıdvan ile orayı tutmak istedik."

"Bizim için iyi skor kazanmak. Kazanmak için sahada olacağız."

"Taraftarlarımız bizi desteklesin. Bugün en iyisi için sahaya çıkacağız."

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