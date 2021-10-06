BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ahmet Nur Çebi’den Cenk Tosun ve Kaan Ayhan sözleri!

"VAR HAKEMLERİ AYRI OLMALI"

Hakemlerin hata yapmalarının sonucunda birçok takım rahatsızlık duyuyorsa çözüm bulunması gerekiyor. Zaten bulmak zorundasınız. MHK Başkanı'nın yalnız kaldığını düşünüyorum. Bu zamana kadar bir çözüm olmaması bunu düşündürtüyor. VAR çıkınca ben çok sevinmiştim çünkü hakemler de insan. Hakemlerimiz, maç içerisinde hata yapabilir, onlar da insan. Pişkinlik yapan hakemler hariç hata yapınca üzülüyorlar. Onları anlayabiliyorum. Her geçen gün VAR, daha az fayda sağlamaya başladı. Hakem bu hafta sahada, diğeri VAR hakemi. Diğeri sahadayken, öbürü VAR'a geçiyor. VAR'a gidince puan silme çok saçma. VAR'da hakem olanların ayrı bir eğitim görmelerini ve sadece VAR hakemi olarak icraatlerini yapmalarını doğru olarak görüyorum.