28 Eylül 2021, Salı
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Ajax'ın gollerini 35. dakikada Kristian Nökkvi Hlynsson, 55. dakikada Amourrichio Van Axel Dongen ve 78. dakikada Gabriel Misehouy kaydetti.
UEFA Gençlik Lig C Grubu'nda bir sonraki hafta Beşiktaş, Sporting Lizbon ile karşılaşacak. Ajax ile de Dortmund karşı karşıya gelecek.
Ajax U19 3-1 Beşiktaş U19 (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Beşiktaş U19 takımı, UEFA Gençlik Ligi C Grubu ikinci maçında Ajax'a 3-1 mağlup oldu. Siyah-beyazlıların tek golünü 81. dakikada Koray Yağçı kaydetti. Genç futbolcu ayrıca maçın 76. dakikasında penaltı atışından yararlanamadı. (BJK spor haberleri)
UEFA Gençlik Ligi C Grubu'nda Beşiktaş, Ajax ile karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 3-1'lik skorla ev sahibi Ajax oldu.
Ajax'ın gollerini 35. dakikada Kristian Nökkvi Hlynsson, 55. dakikada Amourrichio Van Axel Dongen ve 78. dakikada Gabriel Misehouy kaydetti.
Beşiktaş'ın tek golü 81. dakikada Koray Yağcı'dan geldi. Koray Yağcı 76. dakikada penaltıdan yararlanamadı.Bu sonucun ardından, ilk maçta da Dortmund'a 3-2 kaybeden Beşiktaş U19 Takımı henüz puanla tanışamadı. İlk maç Sporting Lizbon ile 1-1 berabere kalan Ajax U19 puanını 4'e yükseltti.
UEFA Gençlik Lig C Grubu'nda bir sonraki hafta Beşiktaş, Sporting Lizbon ile karşılaşacak. Ajax ile de Dortmund karşı karşıya gelecek.
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