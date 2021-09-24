24 Eylül 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş'ta hangi futbolcular sakat değil?

Süper Lig'in 7. haftasında Altay deplasmanına konuk olacak Beşiktaş'ta art arda gelen sakatlık haberleri moralleri bozdu. Siyah-beyazlılarda yaşanan bu gelişmelerin ardından hangi futbolcuların sakatlığı olmadığı merak konusu olmaya devam ediyor. İşte o isimler... (BJK spor haberleri)

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş’ta hangi futbolcular sakat değil?
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 24.09.2021

Beşiktaş'ta sakat oyuncuların sayısı artıyor. Son olarak üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri gösteren İspanyol savunmacı Francisco Montero'nun da Altay maçı kadrosundan çıkarıldığı açıklandı.

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş’ta hangi futbolcular sakat değil?

Siyah-beyazlı takımda sakatların sayısı arttıkça takımdaki endişeler devam ediyor. Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Altay ile kozlarını paylaşacak olan Beşitkaş'ta gözler sağlam oyunculara çevrildi.

İŞTE BEŞİKTAŞ'TA SAKATLIĞI OLMAYAN FUTBOLCULAR:

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş’ta hangi futbolcular sakat değil?

ERSİN

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş’ta hangi futbolcular sakat değil?

MERT

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş’ta hangi futbolcular sakat değil?

RIDVAN

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş’ta hangi futbolcular sakat değil?

JOSEF

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş’ta hangi futbolcular sakat değil?

SALİH

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş’ta hangi futbolcular sakat değil?

OĞUZHAN

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş’ta hangi futbolcular sakat değil?

GÖKHAN

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş’ta hangi futbolcular sakat değil?

CAN

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş’ta hangi futbolcular sakat değil?

ATIBA

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş’ta hangi futbolcular sakat değil?

PJANIC

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş’ta hangi futbolcular sakat değil?

NSAKALA

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş’ta hangi futbolcular sakat değil?

KENAN

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş’ta hangi futbolcular sakat değil?

SERDAR

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş’ta hangi futbolcular sakat değil?

GÜVEN

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş’ta hangi futbolcular sakat değil?

UMUT

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