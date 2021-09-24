SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş'ta hangi futbolcular sakat değil?

Süper Lig'in 7. haftasında Altay deplasmanına konuk olacak Beşiktaş'ta art arda gelen sakatlık haberleri moralleri bozdu. Siyah-beyazlılarda yaşanan bu gelişmelerin ardından hangi futbolcuların sakatlığı olmadığı merak konusu olmaya devam ediyor. İşte o isimler... (BJK spor haberleri)





Beşiktaş'ta sakat oyuncuların sayısı artıyor. Son olarak üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri gösteren İspanyol savunmacı Francisco Montero'nun da Altay maçı kadrosundan çıkarıldığı açıklandı.

Siyah-beyazlı takımda sakatların sayısı arttıkça takımdaki endişeler devam ediyor. Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Altay ile kozlarını paylaşacak olan Beşitkaş'ta gözler sağlam oyunculara çevrildi. İŞTE BEŞİKTAŞ'TA SAKATLIĞI OLMAYAN FUTBOLCULAR:

RIDVAN

JOSEF

SALİH

OĞUZHAN

GÖKHAN

ATIBA

PJANIC

NSAKALA

KENAN

SERDAR