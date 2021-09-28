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SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Batshuayi'nin şutu direkten döndü

Batshuayi direğe takıldı! İşte o pozisyon
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 28.09.2021 Giriş Tarihi: 28.09.2021

Beşiktaş Şampiyonlar Ligi 2. maçında Ajax'a konuk oldu. Siyah-beyazlılarda Kenan Karaman'ın asistinde Batshuayi'nin şutu direkten döndü. (BJK spor haberleri)

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci maçında deplasmanda Hollanda temsilcisi Ajax ile karşı karşıya geldi. Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki Johan Cruyff Stadyumu'nda oynanan maçta ilk tehlike siyah-beyazlılardan geldi. Beşiktaş'ta Batshuayi'nin sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top direkten döndü.

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Görüntüler exxen'den alınmıştır.
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