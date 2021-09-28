Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi 2. maçında Hollanda devine konuk oluyor. Siyah beyazlılar, tüm sıkıntılara rağmen Amsterdam’da armasına ve şanlı tarihinden gelen güce inanıyor. İşte Sergen Yalçın'ın muhtemel 11'i... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Türkiye'yi Avrupa'nın 1 numaralı organizasyonu Şampiyonlar Liginde temsil eden Beşiktaş tarihinin en zor döneminden geçiyor. 11 oyuncusu sakat olan Kara Kartal, Ajax ile karşılaşacağı Şampiyonlar Ligi mücadelesi için Amsterdam'a sadece 17 kişi uçabildi. Böyle kritik bir dönemde rakibin Ajax olması da siyah-beyazlıların işini ekstradan zorlaştıracak. Ancak Beşiktaş eksiklerine rağmen Ajax'a karşı deplasmanda oynayacağı mücadelede tarihinden gelen büyük güce ve milyonlarca taraftarının dualarına güveniyor.

AJAX BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'LER

AJAX: PASVERR, MAZRAOUI, TIMBER, MARTINEZ, BLIND, GRAVENBERCH, ALVAREZ, ANTHONY, BERGHUIS, TADIS, HALLER

BEŞİKTAŞ: ERSİN, ROSIER, SERDAR, N'SAKALA, RIDVAN, JOSEF, SALİH, CAN, KENAN, OĞUZHAN, BATHSUAYI

MECBURİ ROTASYON YAPACAK

Amsterdam'daki mücadelede teknik direktör Sergen Yalçın da elde kalan sağlam isimlerden bir 11 çıkaracak. Kalede yine Ersin yer alacak. Sağ bekte Valentin Rosier, sol bekte Rıdvan Yılmaz oynayacak. Stoperde ise Serdar Saatçı'nin partneri sol bek N'Sakala olacak. Sertlik düşmemesi için Josef stopere çekilmeyecek, orta sahada olacak. Salih Uçan, Can Bozdoğan ve Oğuzhan Özyakup da forma bulacak. Hücum hattı ise Kenan Karaman ve Michy Batshuayi ikilisinden oluşacak.

DEVLER LİGİ'NDE 46. KARŞILAŞMA

Siyah-beyazlılar, Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda 8. defa mücadele ediyor. 45 maçta 13 defa rakiplerine üstünlük kurdu. 9 mücadele beraberlikle sonuçlandı. 23 karşılaşmada ise kaybetti. Kara Kartal, Devler Ligi'nde 44 gol kaydetti. Kalesinde ise 85 gol gördü.

AJAX'A KARŞI 4'TE 0 YAPTI

İki takım daha önce Avrupa Kupaları'nda 2 defa eşleşti. 1966-67 sezonunda Beşiktaş rakibine deplasmanda 2-0, İstanbul'da 2-1 kaybetti. 1993-94 sezonunda ise iki takım UEFA Kupa Galipleri Kupası'nda eşleşti. Beşiktaş, Ajax'a 2-1 ve 4-0 yenilerek elendi. Zinciri kırmak istiyor.

TARİHE GEÇMİŞTİ

Beşiktaş, katıldığı son Şampiyonlar Ligi organizasyonunda grubunu yenilgisiz tamamlamıştı. 14 puanla namağlup gruptan çıkan ilk Türk temsilcisi olmayı başarmıştı.

DEPLASMANDA SIKINTI ÇEKİYOR

Kartal, Avrupa Kupaları'nda son dönemde deplasmandaki maçlarda galibiyet alamıyor. Siyah-beyazlı ekip Avrupa'da son 9 dış aha maçının sadece 1'ini kazanabildi. 2018- 19 sezonunda Sarpsborg'u Norveç'te 3-2 mağlup etmişlerdi.

SERGEN YALÇIN İLE 4. MÜCAELE

Temsilcimiz Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde Avrupa Kupaları'nda 4. mücadelesine çıkacak. Yalçın daha önceki 3 karşılaşmada 2 yenilgi, 1 beraberlik elde etti. Sergen Yalçın ve öğrencileri önemli eksikleriyle gittiği Ajax deplasmanında zorlu görevin üstesinden gelmeye çalışacak.

FAVORİ AJAX

İddaa Risk Yönetimi Ajax-Beşiktaş maçının oranlarını açıkladı. Hollanda temsilcisinin galibiyetine 1.11 oran verildi. Beraberliğin oranı 6.00 oldu. Beşiktaş'ın galibiyetine 13.00'lük oran belirlendi.

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