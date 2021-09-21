Geçen sezonun yıldızlarından Beşiktaşlı Rachid Ghezzal, Antalyaspor karşısında alınan flaş galibiyetin baş mimarı olarak camianın takdirini topladı. Cezayirli oyuncunun, teknik direktör Sergen Yalçın ve futbolcuların yanı sıra yöneticiler tarafından da soyunma odasında özel olarak tebrik edildiği öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Antalyaspor deplasmanında oyuna sonradan giren ve attığı klas golle Beşiktaş'ı 3-2'lik galibiyete taşıyan Rachid Ghezzal'a maçtan sonra tebrik yağdı. Fotomaç'ta yer alan habere göre, bu sezon Süper Lig'de ilk golünü kaydeden Cezayirli yıldızın, teknik direktör Sergen Yalçın ve oyuncuların yanı sıra yöneticiler tarafından soyunma odasında özel olarak tebrik edildiği aktarıldı. Geçen sezonun en değerli oyuncusu olan ve bu sezona henüz istenildiği gibi başlayamayan Beşiktaş'ın Cezayirli yıldızı, mucizevi galibiyetin alındığı Antalyaspor maçını kopararak üzerindeki baskıdan kurtuldu. Rahat bir nefes alan ve büyük moral bulan yıldız futbolcu geçen sezon Süper Lig'de 8 gol, 17 asiste imza atarak şampiyonlukta çok büyük pay sahibi olmuştu.



EN ÇOK GHEZZAL KONUŞULDU!



Haziran'da başlayan yaz transfer dönemi 8 Eylül itibariyle sona erdi. Ajans Press'in 15 bini aşkın gazete, dergi ve haber sitesini tarayarak gerçekleştirdiği medya araştırmasında, transferi en çok konuşulan isim 12 bin 587 haberler Ghezzal oldu. Alex Teixeria 10 bin 718 haberle ikinci sırada yer alırken, Kenan Karaman 10 bin 96 haberle üçüncü, Valentin Rosier ise 9 bin 908 haberle dördüncü sırada yer buldu. Salih Uçan 8 bin 567, Michy Batshuayi de 8 bin 53 kez haber oldular.

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