Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta sakatlıkların sebebi ortaya çıktı!
Son dakika Beşiktaş haberleri: Süper Lig'de ilk 5 hafta geride kalırken, aldığı 4 galibiyet ve 1 beraberlikle zirvede bulunan Beşiktaş, üst üste gelen sakatlıklarla sarsılmıştı. Sezon başından bu yana N'Koudou, Teixeira, Vida, Rosier, Welinton, Mehmet Topal, Necip Uysal ve Umut Meraş gibi birçok oyuncusunu sakatlığa kurban veren siyah-beyazlılarda sakatlıkların sebebi belli oldu. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
Beşiktaş'ta üst üste yaşanan sakatlıklar soru işaretlerini beraberinde getirdi.
Milliyet'in haberine göre; Birçok sakatlığın darbeye bağlı olduğunu belirten siyah-beyazlılar, yoğun maç trafiği ve bozuk zeminlerin de sakatlıkları tetiklediğini aktardı.
Borussia Dortmund maçı sonrası, Antalyaspor deplasmanında 2-0'dan geri dönerek, mucizevi bir galibiyete imza atan Beşiktaş'ta, sakat futbolcuların durumu da merak uyandırıyor.
Sezon başında yurt dışı kampının Covid-19 tedbirleri kapsamında iptal edilmesi, yoğun maç trafiği ve bozuk zeminlerin ardı arkası kesilmeyen sakatlıklarda etkili olduğu iddia ediliyor.
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