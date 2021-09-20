20 Eylül 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta sakatlıkların sebebi ortaya çıktı!

Son dakika Beşiktaş haberleri: Süper Lig'de ilk 5 hafta geride kalırken, aldığı 4 galibiyet ve 1 beraberlikle zirvede bulunan Beşiktaş, üst üste gelen sakatlıklarla sarsılmıştı. Sezon başından bu yana N'Koudou, Teixeira, Vida, Rosier, Welinton, Mehmet Topal, Necip Uysal ve Umut Meraş gibi birçok oyuncusunu sakatlığa kurban veren siyah-beyazlılarda sakatlıkların sebebi belli oldu. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş’ta sakatlıkların sebebi ortaya çıktı!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 20.09.2021

Beşiktaş'ta üst üste yaşanan sakatlıklar soru işaretlerini beraberinde getirdi.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş’ta sakatlıkların sebebi ortaya çıktı!

Milliyet'in haberine göre; Birçok sakatlığın darbeye bağlı olduğunu belirten siyah-beyazlılar, yoğun maç trafiği ve bozuk zeminlerin de sakatlıkları tetiklediğini aktardı.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş’ta sakatlıkların sebebi ortaya çıktı!

Borussia Dortmund maçı sonrası, Antalyaspor deplasmanında 2-0'dan geri dönerek, mucizevi bir galibiyete imza atan Beşiktaş'ta, sakat futbolcuların durumu da merak uyandırıyor.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş’ta sakatlıkların sebebi ortaya çıktı!

Sezon başında yurt dışı kampının Covid-19 tedbirleri kapsamında iptal edilmesi, yoğun maç trafiği ve bozuk zeminlerin ardı arkası kesilmeyen sakatlıklarda etkili olduğu iddia ediliyor.

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