Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta sakatlıkların sebebi ortaya çıktı!

Son dakika Beşiktaş haberleri: Süper Lig'de ilk 5 hafta geride kalırken, aldığı 4 galibiyet ve 1 beraberlikle zirvede bulunan Beşiktaş, üst üste gelen sakatlıklarla sarsılmıştı. Sezon başından bu yana N'Koudou, Teixeira, Vida, Rosier, Welinton, Mehmet Topal, Necip Uysal ve Umut Meraş gibi birçok oyuncusunu sakatlığa kurban veren siyah-beyazlılarda sakatlıkların sebebi belli oldu. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ta üst üste yaşanan sakatlıklar soru işaretlerini beraberinde getirdi.

Milliyet'in haberine göre; Birçok sakatlığın darbeye bağlı olduğunu belirten siyah-beyazlılar, yoğun maç trafiği ve bozuk zeminlerin de sakatlıkları tetiklediğini aktardı.