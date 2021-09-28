28 Eylül 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Icrypex Rondea Hollis-Jefferson'u renklerine bağladı!

ABD’li oyuncu resmen Beşiktaş’ta!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 28.09.2021

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Beşiktaş Icrypex, Rondea Hollis-Jefferson’ı kadrosuna kattığını açıkladı. | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Icrypex, Rondea Hollis-Jefferson ile sözleşme imzaladı. Beşiktaş Icrypex, NBA patentli Birleşik Amerikalı basketbolcu Rondae Hollis-Jefferson'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Rondae Hollis-Jefferson son olarak Portland Trail Blazers forması giydi.

Ajax'tan Beşiktaş uyarısı! haberin devamı

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