28 Eylül 2021, Salı
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Beşiktaş Icrypex Rondea Hollis-Jefferson'u renklerine bağladı!
ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Beşiktaş Icrypex, Rondea Hollis-Jefferson’ı kadrosuna kattığını açıkladı. | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Icrypex, Rondea Hollis-Jefferson ile sözleşme imzaladı. Beşiktaş Icrypex, NBA patentli Birleşik Amerikalı basketbolcu Rondae Hollis-Jefferson'ı kadrosuna kattığını açıkladı.
Rondae Hollis-Jefferson son olarak Portland Trail Blazers forması giydi.
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