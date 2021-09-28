28 Eylül 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Ajax - Beşiktaş maçında skandal karar! Kenan Karaman'ın golü iptal edildi

Hollanda’da skandal karar! Beşiktaş’ın golü sayılmadı
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 28.09.2021 Giriş Tarihi: 28.09.2021

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi grup 2. maçında Ajax ile kozlarını paylaştı. Mücadelede maçın hakemi Benoit Bastien'den skandal bir karar geldi. Siyah beyazlıların, Kenan Karaman ile Ajax ağlarını sarstığı pozisyona Fransız hakem faul dedi. İşte o anlar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçında Ajax ile karşı karşıya gelirken, maç içerisinde skandal bir karara imza atıldı.

Siyah beyazlıların Kenan Karaman'ın ayağından bulduğu gol, faul olduğu gerekçesiyle iptal edildi.

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Görüntüler Exxen'den alınmıştır

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