28 Eylül 2021, Salı
BİZE ULAŞIN
Son dakika spor haberi: Ajax - Beşiktaş maçında skandal karar! Kenan Karaman'ın golü iptal edildi
Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi grup 2. maçında Ajax ile kozlarını paylaştı. Mücadelede maçın hakemi Benoit Bastien'den skandal bir karar geldi. Siyah beyazlıların, Kenan Karaman ile Ajax ağlarını sarstığı pozisyona Fransız hakem faul dedi. İşte o anlar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçında Ajax ile karşı karşıya gelirken, maç içerisinde skandal bir karara imza atıldı.
Siyah beyazlıların Kenan Karaman'ın ayağından bulduğu gol, faul olduğu gerekçesiyle iptal edildi.
İŞTE O ANLAR
Görüntüler Exxen'den alınmıştır
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...