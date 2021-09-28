11'ler belli oldu! Ajax - Beşiktaş maçı ne zaman? Beşiktaş Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta ve hangi kanalda? | CANLI SKOR

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında Hollanda Ligi'nin köklü kulübü Ajax ile karşılaşacak. Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden tek takım olan Beşiktaş, ilk hafta maçında Borussia Dortmund'a 2-1 yenilmişti. Rakip Ajax ise Sporting'i 5-1 ile geçmişti. Beşiktaş, zorlu deplasmandan 3 puan ile ayrılmak ve taraftarını mutlu etmek istiyor. Maçın 11'leri de belli oldu. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Ajax - Beşiktaş maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? (BJK MAÇI CANLI SKOR)

AJAX - BEŞİKTAŞ MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 2. maçlarla devam edecek... Avrupa futbolunun 1 numaralı kupasında, temsilcimiz Beşiktaş C Grubu'nda Ajax'a konuk olacak. İşte Ajax Beşiktaş maçı öncesin bilinmesi gerekenler...

👉 AJAX-BEŞİKTAŞ MAÇI 11'LERİ

AJAX: Pasveer Mazraoui Timber Martinez Blind Gravenberch Alvarez Berghuis Tadic Antony Haller.

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Serdar, N'Sakala, Umut, Josef, Salih, Can, Kenan, Rıdvan, Batshuayi.

📺 AJAX BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ajax-Beşiktaş Şampiyonlar Ligi maçı 28 Eylül Salı akşamı Amsterdam Johan Cruyff Arena'da oynanacak ve dev karşılaşma TSİ 19.45'te başlayacak. Fransız hakem Benoit Bastien'in yöneteceği mücadele, Exxen'den canlı yayınlanacak.

AJAX BEŞİKTAŞ MAÇINI CANLI ŞİFRESİZ YAYINLAYAN KANALLAR!

Bein Sports France 2 HD

BT Sport 1 HD

C More Streaming Sweeden

Livescore App

Paramount + USA

SuperSport Maximo 1 HD

SuperSport Premier League HD

TV2 Play Norge

Haberpush HD

TV3 Sport Dansk HD

Viaplay Baltic HD

Arena sport 1 HD

Btv aksiyon HD

CBC sport hd

Viaplat Denmark HD

🚑 BEŞİKTAŞ'TA 11 EKSİK

Siyah-beyazlı ekip yarınki önemli karşılaşmada 11 oyuncusundan yoksun mücadele edecek.

Sakatlıkları bulunan Domagoj Vida, Welinton, Atiba Hutchinson, Georges-Kevin N'Koudou, Rachid Ghezzal, Mehmet Topal, Miralem Pjanic ve Cyle Larin ile yeni tip koronavirüs test sonucu pozitif çıkan Francisco Montero Ajax karşısında forma giyemeyecek.

Beşiktaş'ta sakatlığı geçmesine rağmen henüz hazır olmayan Alex Teixeira ve Necip Uysal da Hollanda'ya götürülmedi.

Sakatlığı nedeniyle Süper Lig'deki Altay maçında forma giyemeyen Michy Batshuayi ile bu karşılaşmada sol el ikinci parmağı kırılan Kenan Karaman ise yarınki karşılaşmada teknik direktör Sergen Yalçın'dan görev bekleyecek.

🤔 KADRODA SERDAR SAATÇI DIŞINDA STOPER YOK

Beşiktaş'ın 17 kişilik kadrosunda 2 kaleci, 3 altyapı futbolcusu olduğu göz önüne alındığında, teknik direktör Sergen Yalçın'ın elinde sahaya süreceği 10 futbolcu ve 2 yedek kalıyor. Üstelik stoperler Vida, Welinton ve Montero'nun yokluğuna, stoper oynayabilen Atiba, Necip ve Mehmet Topal eklendiğinde, siyah beyazlıların altyapı futbolcusu Serdar Saatçı dışında stoperinin de olmadığı bir kadro mevcut.

👉 ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 46. MAÇ

Beşiktaş, Borussia Dortmund karşılaşmasıyla Şampiyonlar Ligi'nde 46. mücadelesini yapacak.

Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda 8. kez mücadele edecek siyah-beyazlı takım, yaptığı 45 karşılaşmada rakiplerine 13 kez üstünlük kurdu. 9 maçta berabere kalan Beşiktaş, 23 karşılaşmada ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Şampiyonlar Ligi'nde rakip filelere 44 gol bırakan siyah-beyazlı takım, kalesinde ise 85 gol gördü.

👉 SERGEN YALÇIN YÖNETİMİNDE AVRUPA'DA 4. MAÇ

Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde Avrupa kupalarında 4 mücadelesine çıkacak.

Siyah-beyazlı ekip, Yalçın'ın teknik direktörlüğünde geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda PAOK'a 3-1 mağlup oldu. Söz konusu sezonda UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda ise Portekiz ekibi Rio Ave ile karşılaştı. Tek maç üzerinden İstanbul'da oynanan karşılaşmada rakibiyle normal ve uzatma süresini 1-1 berabere tamamlayan Beşiktaş, penaltı atışlarında 4-2 geride kalarak organizasyondan elendi.

Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ise bu sezon yenilgiyle başladı. Siyah-beyazlı ekip, C Grubu ilk maçında Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'a İstanbul'da 2-1 yenildi.

👉 SON 4 MAÇTA 22 GOL ATAN AJAX ÇOK FORMDA

Beşiktaş'ın rakibi Ajax, son yılların en formda dönemini yaşıyor.

Kendi ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 8 maçta 7 galibiyet 1 beraberlik alan Amsterdam ekibi, bu maçlarda toplam 35 gol atıp, sadece 2 gol yedi. Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçta deplasmanda Sporting Lizbon'u 5-1 yenen Ajax, ligde de farklı galibiyetler alıyor. Lizbon maçından 3 gün sonra Eredivisie'de Cambuur'u 9-0 gibi çok farklı bir skorla geçen Hollanda ekibi, peşinden Fortuna Sittard'a 5 gol attı. Kırmızı beyazlılar son lig maçında da Groningen'i 3-0'la geçti. Ajax bu sezon oynadığı 8 maçın 4'ünde 5 gol, birinde de 9 gol attı.

SERGEN YALÇIN: BURADA MÜCADELE ETMEK KOLAY DEĞİL

Beşiktaş teknik direktörü Yalçın, "Burada mücadele etmek kolay değil, gerçekten zor. Yarınki oynanacak oyunun da zor olacağının farkındayız. İyi bir takımla oynayacağız, genç bir takımla, atletik bir takımla, çok çabuk tempoyu çok yukarı çıkarabilen bir takımla oynayacağız, bunun farkındayız ama biz de ona göre bir oyun planıyla sahada olacağız" dedi.

Yalçın, "Alabileceğimiz önlemleri, nasıl bir oyun planıyla başlamalıyız, nasıl devam etmeliyiz, kendi açımızdan yapabileceklerimizin en iyisini nasıl yapabiliriz, doğal olarak bunun planlarını yapacağız. İnşallah oyun ve skor bizim için iyi olur" diye konuştu.

"HİÇBİR MAÇ OYNANMADAN KAZANILMAZ"

Sakatlıklara da değinen Yalçın, "Hiçbir maç oynanmadan kazanılmaz. mücadele etmek, agresif oynamak, doğru oyunu oynamak gibi faktörler de var. Biz elimizdeki oyuncularla Beşiktaş camiası olarak elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız kimsenin şüphesi olmasın. Zamanı gelince bu günlerden güçlü çıkmasını da bileceğiz" diye konuştu.

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