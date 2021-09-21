Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta sakat oyuncuların son durumu belli oldu! Mehmet Topal 1.5 ay yok
UEFA Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de peş peşe maçlar oynayan Beşiktaş'ta, sakat oyuncuların çokluğu can sıkıyor. Adeta revire dönen siyah-beyazlılarda, sakatlığını atlatan Welinton takıma döndü. Üst solunum yolu şikayeti bulunan Valentin Rosier de iyileşmesinin ardından Adana Demirspor maçı kadrosunda yer aldı. Kartal'da Alex Teixeira, Umut Meraş, Necip Uysal, Domagoj Vida, N'Koudou ve Mehmet Topal'ın ise sakatlıkları sürüyor. İşte bu isimlerin son durumu... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Peş peşe yaşanan sakatlıkların ardından adeta revire dönen Beşiktaş'ta sakat futbolcuların durumu belli oldu. Son olarak Antalyaspor maçında Necip ve M. Topal sakatlıkları nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalırken, bu iki futbolcunun ardından sakat oyuncu sayısı da 10'a yükselmişti. Kritik maçlar öncesi sakat oyuncuların bazılarından sevindirici haberler geldi.
İşte son durum:
ALEX TEIXEIRA: Teixeira bir süre daha takımdan ayrı kalacak. Adana Demirspor maçında da takımdan ayrı kalacak olan Brezilyalı futbolcunun, Altay maçında kadroda olması bekleniyor.
UMUT MERAŞ: Beşiktaş'ın yeni transferi Umut, henüz forma şansı bulamadan Milli takım kampında sakatlanmıştı. Milli sol bek, uzun süre tedavi sürecinin ardından bugün de dinlenecek.
NECİP UYSAL: Beşiktaş'ın amektar yıldızı, 15 gün takımdan ayrı kalacak. Teknik direktör Sergen Yalçın için çok önemli bir joker olan başarılı futbolcunun tedavisine hemen başlandı.
DOMAGOJ VIDA: Hırvat yıldızın sakatlığı devam ediyor. Yeni Malatyaspor müsabakasında sakatlanan başarılı futbolcunun takıma geri dönüş tarihi henüz daha netleşmemiş durumda.
MEHMET TOPAL 1.5 AY YOK!
MEHMET TOPAL: Fotomaç'ın haberine göre, deneyimli futbolcu, bu sezon ilk kez 11'de yer aldığı bir maçta sakatlanıp kenara gelmişti. Mehmet Topal'ın 1.5 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
N'KOUDOU: Sağ ayak bileğinde yaşadığı sakatlık nedeniyle Borussia Dortmund maçı kadrosundan çıkarılan ve Antalyaspor mücadelesinde de forma giymeyen N'Koudou, Adana Demirspor kafilesinde de yer almadı. 26 yaşındaki futbolcunun tedavisine devam ediliyor.
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