21 Eylül 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta sakat oyuncuların son durumu belli oldu! Mehmet Topal 1.5 ay yok

UEFA Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de peş peşe maçlar oynayan Beşiktaş'ta, sakat oyuncuların çokluğu can sıkıyor. Adeta revire dönen siyah-beyazlılarda, sakatlığını atlatan Welinton takıma döndü. Üst solunum yolu şikayeti bulunan Valentin Rosier de iyileşmesinin ardından Adana Demirspor maçı kadrosunda yer aldı. Kartal'da Alex Teixeira, Umut Meraş, Necip Uysal, Domagoj Vida, N'Koudou ve Mehmet Topal'ın ise sakatlıkları sürüyor. İşte bu isimlerin son durumu... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Son dakika spor haberi: Beşiktaş’ta sakat oyuncuların son durumu belli oldu! Mehmet Topal 1.5 ay yok
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 21.09.2021

Peş peşe yaşanan sakatlıkların ardından adeta revire dönen Beşiktaş'ta sakat futbolcuların durumu belli oldu. Son olarak Antalyaspor maçında Necip ve M. Topal sakatlıkları nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalırken, bu iki futbolcunun ardından sakat oyuncu sayısı da 10'a yükselmişti. Kritik maçlar öncesi sakat oyuncuların bazılarından sevindirici haberler geldi.

İşte son durum:

Son dakika spor haberi: Beşiktaş’ta sakat oyuncuların son durumu belli oldu! Mehmet Topal 1.5 ay yok

ALEX TEIXEIRA: Teixeira bir süre daha takımdan ayrı kalacak. Adana Demirspor maçında da takımdan ayrı kalacak olan Brezilyalı futbolcunun, Altay maçında kadroda olması bekleniyor.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş’ta sakat oyuncuların son durumu belli oldu! Mehmet Topal 1.5 ay yok

UMUT MERAŞ: Beşiktaş'ın yeni transferi Umut, henüz forma şansı bulamadan Milli takım kampında sakatlanmıştı. Milli sol bek, uzun süre tedavi sürecinin ardından bugün de dinlenecek.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş’ta sakat oyuncuların son durumu belli oldu! Mehmet Topal 1.5 ay yok

NECİP UYSAL: Beşiktaş'ın amektar yıldızı, 15 gün takımdan ayrı kalacak. Teknik direktör Sergen Yalçın için çok önemli bir joker olan başarılı futbolcunun tedavisine hemen başlandı.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş’ta sakat oyuncuların son durumu belli oldu! Mehmet Topal 1.5 ay yok

DOMAGOJ VIDA: Hırvat yıldızın sakatlığı devam ediyor. Yeni Malatyaspor müsabakasında sakatlanan başarılı futbolcunun takıma geri dönüş tarihi henüz daha netleşmemiş durumda.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş’ta sakat oyuncuların son durumu belli oldu! Mehmet Topal 1.5 ay yok

MEHMET TOPAL 1.5 AY YOK!
MEHMET TOPAL: Fotomaç'ın haberine göre, deneyimli futbolcu, bu sezon ilk kez 11'de yer aldığı bir maçta sakatlanıp kenara gelmişti. Mehmet Topal'ın 1.5 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş’ta sakat oyuncuların son durumu belli oldu! Mehmet Topal 1.5 ay yok

N'KOUDOU: Sağ ayak bileğinde yaşadığı sakatlık nedeniyle Borussia Dortmund maçı kadrosundan çıkarılan ve Antalyaspor mücadelesinde de forma giymeyen N'Koudou, Adana Demirspor kafilesinde de yer almadı. 26 yaşındaki futbolcunun tedavisine devam ediliyor.

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