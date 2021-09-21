Peş peşe yaşanan sakatlıkların ardından adeta revire dönen Beşiktaş'ta sakat futbolcuların durumu belli oldu. Son olarak Antalyaspor maçında Necip ve M. Topal sakatlıkları nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalırken, bu iki futbolcunun ardından sakat oyuncu sayısı da 10'a yükselmişti. Kritik maçlar öncesi sakat oyuncuların bazılarından sevindirici haberler geldi.



İşte son durum:

