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BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Avrupa'da gündem Beşiktaş! "Şampiyonlar Ligi'nde Sporting'in dikkatine"

Avrupa’da gündem Beşiktaş! Sporting’in dikkatine
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 20.09.2021

Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Siyah beyazlılar ilk yarısını 2-0 geride kapattığı maçın ikinci yarısında muhteşem bir geri dönüşe imza attı ve maçı 3-2 kazandı. Kara Kartal'ın bu galibiyeti Avrupa'da da büyük ses getirdi. Almanya, Portekiz ve Hollanda basını, temsilcilerinin Beşiktaş'a karşı dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Beşiktaş, önceki gece Antalyaspor karşısına tam 8 eksikle çıkmış, maç içinde de 2 oyuncusunun sakatlığıyla sarsılmıştı. İlk yarı bittiğinde 2-0 geride olan siyah-beyazlılar için ikinci 45 bambaşka bir havada oynandı. Yapılan değişiklikler ile rakibi karşısında üstünlüğü ele alan Kartal; Rıdvan, Batshuayi ve Ghezzal'ın golleriyle sahadan 3-2 galip ayrıldı. Sergen Yalçın'ın öğrencilerinin bu tarihi galibiyeti yalnızca Türkiye'de değil Avrupa'da da gündem oldu. Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinin mücadele ettiği ülkelerde bu maç çok konuşuldu.

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'SPORTING'İN DİKKATİNE!'

Fotomaç'ın haberine göre; Almanya, Portekiz ve Hollanda basını, temsilcilerinin Beşiktaş'a karşı dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunurken, Kartal'a da övgü dolu sözler sarfetti. Özellikle Portekiz'de yayın yapan A Bola, Sporting Lizbon'un Beşiktaş'a karşı işinin zor olduğunu belirtip, "Beşiktaş, Antalya'da efsane bir dönüş yaptı. Sporting'in dikkatine: Beşiktaş, deplasmandan eksiklerine ve skor dezavantajına rağmen galibiyetle döndü" ifadelerini kullandı. Hollanda'da da Batshuayi'nin performansına değinildi, golcü futbolcunun Beşiktaş'a büyük katkı sağladığı vurgulandı.

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