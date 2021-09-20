Son dakika spor haberi: Avrupa'da gündem Beşiktaş! "Şampiyonlar Ligi'nde Sporting'in dikkatine"
Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Siyah beyazlılar ilk yarısını 2-0 geride kapattığı maçın ikinci yarısında muhteşem bir geri dönüşe imza attı ve maçı 3-2 kazandı. Kara Kartal'ın bu galibiyeti Avrupa'da da büyük ses getirdi. Almanya, Portekiz ve Hollanda basını, temsilcilerinin Beşiktaş'a karşı dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)
Beşiktaş, önceki gece Antalyaspor karşısına tam 8 eksikle çıkmış, maç içinde de 2 oyuncusunun sakatlığıyla sarsılmıştı. İlk yarı bittiğinde 2-0 geride olan siyah-beyazlılar için ikinci 45 bambaşka bir havada oynandı. Yapılan değişiklikler ile rakibi karşısında üstünlüğü ele alan Kartal; Rıdvan, Batshuayi ve Ghezzal'ın golleriyle sahadan 3-2 galip ayrıldı. Sergen Yalçın'ın öğrencilerinin bu tarihi galibiyeti yalnızca Türkiye'de değil Avrupa'da da gündem oldu. Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinin mücadele ettiği ülkelerde bu maç çok konuşuldu.
'SPORTING'İN DİKKATİNE!'
Fotomaç'ın haberine göre; Almanya, Portekiz ve Hollanda basını, temsilcilerinin Beşiktaş'a karşı dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunurken, Kartal'a da övgü dolu sözler sarfetti. Özellikle Portekiz'de yayın yapan A Bola, Sporting Lizbon'un Beşiktaş'a karşı işinin zor olduğunu belirtip, "Beşiktaş, Antalya'da efsane bir dönüş yaptı. Sporting'in dikkatine: Beşiktaş, deplasmandan eksiklerine ve skor dezavantajına rağmen galibiyetle döndü" ifadelerini kullandı. Hollanda'da da Batshuayi'nin performansına değinildi, golcü futbolcunun Beşiktaş'a büyük katkı sağladığı vurgulandı.
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