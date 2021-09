CAN BOZDOĞAN İLK KEZ OYNAYACAK



Orta sahada büyük sorun yaşayan Beşiktaş'ın elinde bu bölge için 2 isim bulunuyor. Birincisi tecrübe abidesi Josef, diğeri ise 20 yaşındaki futbolcu Can Bozdoğan. Sezon başında Schalke'den 350 bin euro'ya kiralanan gurbetçi oyuncunun şans bulmasına kesin gözle bakılıyor. Can, Ajax deplasmanında kariyerinin ilk Şampiyonlar Ligi maçını oynamaya çok yakın.

