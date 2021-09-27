Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın en zor sınavı! İşte Ajax maçı öncesi son durum
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, siyah beyazlılardaki kariyerinde en sıkıntılı dönemi yaşıyor. Kartal'da tam 11 futbolcunun sakatlığı bulunuyor. Altay'a gol atan Güven Yalçın da UEFA'ya bildirilmediği için Ajax'a forma giyemeyecek. Altyapıdan kadroya üç takviye alan Beşiktaş, maç için Hollanda'ya hareket etti. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Ajax maçının 11'ini kurmakta zorlanıyor. Şampiyonlar Ligi'nde yarın oynanacak karşılaşma öncesi, siyah-beyazlılarda 10 futbolcunun sakatlığı, 1 isminse hastalığı bulunuyor. Kara Kartal'da Atiba, Alex Teixeira, Pjanic, Ghezzal, Welinton, Vida, Larin, N'Koudou, Mehmet Topal ve Necip'in sakatlığı bulunuyor. Montero ise koronavirüse yakalandığı için forma giyemeyecek. Ligde kart cezalısı olan ve Altay karşısında oynayamayan Rosier ise Ajax deplasmanında 11'de olacak. İzmir'de golle buluşan Güven Yalçın ise UEFA'ya bildirilmediği için yok.
Hafif sakatlıkları düzelen Oğuzhan, Kenan Karaman ve Salih Uçan 17 kişilik Ajax kafilesinde yer aldı. Tek sevindirici gelişme Batshuayi'nin oynayabilecek duruma gelmesi. Fotomaç'ın haberine göre, Tam 11 isimden yoksun olarak sahaya çıkacak olan Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın yarın akşamki mücadelede kalede Ersin Destanoğlu'nu görevlendirmesi bekleniyor. Savunmanın sağında Rosier, solunda ise Rıdvan forma giyecek. Yalçın defansın göbeğinde elindeki tek stoper Serdar Saatçı ile Josef'i oynatmayı düşünüyor. Orta alanda Salih, Can Bozdoğan, Oğuzhan olacak. Kanatlarda Gökhan Töre ile Kenan ve ileri uçta Batshuayi forma giyecek.
CAN BOZDOĞAN İLK KEZ OYNAYACAK
Orta sahada büyük sorun yaşayan Beşiktaş'ın elinde bu bölge için 2 isim bulunuyor. Birincisi tecrübe abidesi Josef, diğeri ise 20 yaşındaki futbolcu Can Bozdoğan. Sezon başında Schalke'den 350 bin euro'ya kiralanan gurbetçi oyuncunun şans bulmasına kesin gözle bakılıyor. Can, Ajax deplasmanında kariyerinin ilk Şampiyonlar Ligi maçını oynamaya çok yakın.
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