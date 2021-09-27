Ajax Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Ajax-Beşiktaş hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler | UEFA Şampiyonlar Ligi

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci maçında Hollanda ekibi Ajax'a konuk olacak. Siyah-beyazlılar ilk maçda sahasında Borussia Dortmund'a 2-1 boyun eğerken; Ajax ise Sporting Lizbon'u deplasmanda 5-1'le geçmişti. Beşiktaş'ta önemli eksiklikler bulunurken, teknik direktör Sergen Yalçın'ın nasıl bir kadroyla sahaya çıkacağı merak konusu... Peki; Ajax-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Ajax Beşiktaş Şampiyonlar Ligi maçının muhtemel 11'leri nasıl olacak? İşte tüm bilinmesi gerekenler... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 2. maçlarla devam edecek... Avrupa futbolunun 1 numaralı kupasında, temsilcimiz Beşiktaş C Grubu'nda Ajax'a konuk olacak. İşte Ajax Beşiktaş maçı öncesin bilinmesi gerekenler...

AJAX-BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Ajax: Pasveer, Mazouri, Timber, Martinez, Tagliafico, Alvarez, Gravenberch, Berghuis, Tadic, Haller, Neres.

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Serdar, Umut, N'Sakala, Josef, Kenan, Oğuzhan, Salih, Rıdvan, Batshuayi.

AJAX BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ajax-Beşiktaş Şampiyonlar Ligi maçı 28 Eylül Salı (yarın) akşamı Amsterdam Johan Cruyff Arena'da oynanacak ve dev karşılaşma TSİ 19.45'te başlayacak. Fransız hakem Benoit Bastien'in yöneteceği mücadele, Exxen'den canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ'TA 11 EKS��K

Siyah-beyazlı ekip yarınki önemli karşılaşmada 11 oyuncusundan yoksun mücadele edecek.

Sakatlıkları bulunan Domagoj Vida, Welinton, Atiba Hutchinson, Georges-Kevin N'Koudou, Rachid Ghezzal, Mehmet Topal, Miralem Pjanic ve Cyle Larin ile yeni tip koronavirüs test sonucu pozitif çıkan Francisco Montero Ajax karşısında forma giyemeyecek.

Beşiktaş'ta sakatlığı geçmesine rağmen henüz hazır olmayan Alex Teixeira ve Necip Uysal da Hollanda'ya götürülmedi.

Sakatlığı nedeniyle Süper Lig'deki Altay maçında forma giyemeyen Michy Batshuayi ile bu karşılaşmada sol el ikinci parmağı kırılan Kenan Karaman ise yarınki karşılaşmada teknik direktör Sergen Yalçın'dan görev bekleyecek.

KADRODA SERDAR SAATÇI DIŞINDA STOPER YOK

Beşiktaş'ın 17 kişilik kadrosunda 2 kaleci, 3 altyapı futbolcusu olduğu göz önüne alındığında, teknik direktör Sergen Yalçın'ın elinde sahaya süreceği 10 futbolcu ve 2 yedek kalıyor. Üstelik stoperler Vida, Welinton ve Montero'nun yokluğuna, stoper oynayabilen Atiba, Necip ve Mehmet Topal eklendiğinde, siyah beyazlıların altyapı futbolcusu Serdar Saatçı dışında stoperinin de olmadığı bir kadro mevcut.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 46. MAÇ

Beşiktaş, Borussia Dortmund karşılaşmasıyla Şampiyonlar Ligi'nde 46. mücadelesini yapacak.

Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda 8. kez mücadele edecek siyah-beyazlı takım, yaptığı 45 karşılaşmada rakiplerine 13 kez üstünlük kurdu. 9 maçta berabere kalan Beşiktaş, 23 karşılaşmada ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Şampiyonlar Ligi'nde rakip filelere 44 gol bırakan siyah-beyazlı takım, kalesinde ise 85 gol gördü.

SERGEN YALÇIN YÖNETİMİNDE AVRUPA'DA 4. MAÇ

Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde Avrupa kupalarında 4 mücadelesine çıkacak.

Siyah-beyazlı ekip, Yalçın'ın teknik direktörlüğünde geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda PAOK'a 3-1 mağlup oldu. Söz konusu sezonda UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda ise Portekiz ekibi Rio Ave ile karşılaştı. Tek maç üzerinden İstanbul'da oynanan karşılaşmada rakibiyle normal ve uzatma süresini 1-1 berabere tamamlayan Beşiktaş, penaltı atışlarında 4-2 geride kalarak organizasyondan elendi.

Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ise bu sezon yenilgiyle başladı. Siyah-beyazlı ekip, C Grubu ilk maçında Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'a İstanbul'da 2-1 yenildi.

SON 4 MAÇTA 22 GOL ATAN AJAX ÇOK FORMDA

Beşiktaş'ın rakibi Ajax, son yılların en formda dönemini yaşıyor.

Kendi ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 8 maçta 7 galibiyet 1 beraberlik alan Amsterdam ekibi, bu maçlarda toplam 35 gol atıp, sadece 2 gol yedi. Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçta deplasmanda Sporting Lizbon'u 5-1 yenen Ajax, ligde de farklı galibiyetler alıyor. Lizbon maçından 3 gün sonra Eredivisie'de Cambuur'u 9-0 gibi çok farklı bir skorla geçen Hollanda ekibi, peşinden Fortuna Sittard'a 5 gol attı. Kırmızı beyazlılar son lig maçında da Groningen'i 3-0'la geçti. Ajax bu sezon oynadığı 8 maçın 4'ünde 5 gol, birinde de 9 gol attı.

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