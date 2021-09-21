Süper Lig'in 6. haftasında lider Beşiktaş sahasında Adana Demirspor'u ağırlayacak. Dev mücadele öncesinde teknik direktör Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, "Maalesef 6 oyuncumuzu kullanamıyoruz. Muhtemelen bu oyuncular hafta sonu yine olmayacak." dedi. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Adana Demirspor'u konuk edecek Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

İşte deneyimli teknik adamın o sözleri:

Maalesef 6 oyuncumuzu kullanamıyoruz. Muhtemelen bu oyuncular hafta sonu yine olmayacak. Henüz sezon başı olmasına rağmen ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Arka arkaya maçlar doğal olarak oyuncularda sıkıntılar yaratıyor. Bunlar normal şeyler.

Her zaman aynı performanslar ortaya çıkmıyor. Bazen oyun anlamında bazen de sonuç anlamında sıkıntılar yaşanıyor. İnşallah bu tempo, sakatlık yaşatmaz.

Adana Demirspor iyi bir takım kurdu. Uzun süre sonra lige döndüler. Çok iyi başlamadılar ama toparladılar. Zor bir maç, hızlı oyuncuları var. Biz iç sahada kendi oyunumuzu oynayacağız.

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