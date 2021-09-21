21 Eylül 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaşlı Demir Ege Tıknaz ve Emirhan İlkhan'a Borussia Dortmund talip oldu

Yalçın’ın gözdelerine Alman devi talip oldu!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 21.09.2021

Beşiktaş'ın U19 Takımı, UEFA Gençlik Ligi C Grubu ilk maçında karşılaştığı Borussia Dortmund'a 3-2 mağlup olmuştu. Siyah-beyazlılarda Emirhan İlkhan ile Demir Ege Tıknaz Alman sergiledikleri futbolla Alman ekibinin radarına girdi. (BJK spor haberleri)

Beşiktaş U19 Takımı UEFA Gençlik Ligi C Grubu ilk maçında karşılaştığı Borussia Dortmund'a 3-2 mağlup olmuştu. Siyah-Beyazlılar gençlerin mücadelesini ise Alman ekibinin scoutları da yakından takip ettiği ve iki genç oyuncuyu beğendikleri ortaya çıktı.

Beşiktaş'ın gollerinden birini atan Emirhan İlkhan ile Demir Ege Tıknaz, Borussia Dortmund'un radarına girdi.

Alman ekibinin scoutlarının bu ki oyuncuyu kalan maçlarda da izleyeceği ortaya çıktı.

17 yaşında olan iki oyuncudan Emirhan merkez orta sahada oynarken, Ege ise 10 numara pozisyonunda görev yapıyor.





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