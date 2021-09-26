26 Eylül 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Ajax maçının kadrosu belli oldu!

Beşiktaş’ın Hollanda kafilesi belli oldu!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 26.09.2021 Giriş Tarihi: 26.09.2021

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci maçında Ajax ile Johan Cruyff Arena'da karşı karşıya gelecek. 28 Eylül Salı günü oynanacak olan mücadele saat 19.45'te başlayacak. Zorlu müsabaka öncesi Kartal'ın Hollanda kafilesi belli oldu. Beşiktaş'ta, yıldız oyuncu Michy Batshuayi takıma geri döndü. İşte o liste... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Ajax maçının kadrosu belli oldu.

Siyah beyazlılarda sakatlıkları bulunan isimler kadroda yer almazken, Michy Batshuayi Hollanda kafilesinde yer aldı.

Beşiktaş, Ajax ile Johan Cruyff Arena'da 28 Eylül Salı günü karşı karşıya gelecek. Mücadele saat19.45'te başlayacak.

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