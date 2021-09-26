Ajax - Beşiktaş maçı ne zaman? Beşiktaş Ajax Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi C grubu 2. maçında Beşiktaş, Hollanda temsilcisi Ajax ile karşılaşacak. Johan Cruyff Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesinde Beşiktaşlı futbolseverler arama motorlarında araştırma yapıyor. Sergen Yalçın'ın ekibi kazanarak avantaj elde etmek istiyor. Ajax'ta ise Heller'in Sporting karşısındaki performansı dikkat çekmişti. Peki, Ajax - Beşiktaş maçı ne zaman? Beşiktaş Ajax maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. C grubu 2. maçında Beşiktaş, Hollanda temsilcisi Ajax ile karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Ajax - Beşiktaş maçı ne zaman? Beşiktaş Ajax maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

AJAX - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ajax - Beşiktaş maçı 28 Eylül Salı günü saat 19:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

ONANA DOPING CEZASI SEBEBİYLE YOK!

Ajax'ta Sean Klaiber, Davy Klassen, Maarten Stekelenburg ve Zakaria Labyad sakatlıkları nedeniyle takımlarını eksik bırakacaklar. Kaleci Onana ise doping cezasından dolayı forma giyemeyecek.

AJAX İŞİ ŞOVA DÖKTÜ! SPORTING MAÇINDA...

Temsilcimiz Beşiktaş'ın da yer aldığı UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nun ilk hafta karşılaşmasında Ajax, Sporting Lizbon karşısında işi adeta şova döktü. Mücadeleyi Ajax 5-1 kazandı. Ajax'da Haller attığı 4 golle yıldızlaştı.

SERGEN YALÇIN'DAN SAKATLIK VE ŞAMPİYONLAR LİGİ AÇIKLAMASI!

Miralem Pjanic'in Ajax'a karşı forma giyemeyeceğini belirten Yalçın, "Onun da oynayacağını zannetmiyorum. Salı ve Cumartesi o da kadroda olmayacak. Olduğu kadar... Rosier dönecek, Montero olmaz, Necip dönebilir, Larin ve Batshuayi dönebilir. Onları da takıma alarak devam edeceğiz. Zor maçlar ve tempolu maçlar oynuyoruz, aynı oyuuncuları oynatmak zorunda kalıyoruz. Maalesef değiştirmemiz gerekiyor, diğer oyuncuları da oynatmamız gerekiyor. Tüm oyuncuları kullanmamız gerekiyor, bu yüzden bize takım diyorlar. Zor bir süreçten geçiyoruz ama bunu atlatacağız." demişti.

SAKATLIKLARDA SON DURUM NE?

Batshuayi ve Larin maçta süre alacak. Oğuzhan Özyakup ve Salih Uçan'ın'un da oynaması bekleniyor. Alex Teixeira'nın idman eksikliği olması sebebiyle kadroda yer alması beklenmiyor. N'koudou, Montero, Welinton, Vida ve Pjanic'in sahada olması beklenmiyor.

BEŞİKTAŞ'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ

Beşiktaş'ın C Grubu'nda yapacağı maçların fikstürü şöyle:

28 Eylül: (2. Hafta)

Ajax-Beşiktaş

19 Ekim: (3. Hafta)

Beşiktaş-Sporting Lizbon

3 Kasım: (4. Hafta)

Sporting Lizbon-Beşiktaş

24 Kasım: (5. Hafta)

Beşiktaş-Ajax

7 Aralık: (6. Hafta)

Borussia Dortmund-Beşiktaş

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