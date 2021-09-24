24 Eylül 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın Altay maçı öncesi konuştu!

Yalçın’dan sakat oyuncularla ilgili açıklama! Bu kadarı normal değil
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 24.09.2021 Giriş Tarihi: 24.09.2021

Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, Altay'a konuk olacak. Zorlu karşılaşma öncesi siyah beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın, açıklamalarda bulundu. İşte Yalçın'ın sözleri... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

İŞTE YALÇIN'IN AÇIKLAMALARI:

"Alışık olmadığımız bir durum yaşıyoruz. Çok fazla sakat oyuncumuz var ve sezon başında bu kadar sakat oyuncunun olması normal mi... Değil gibi görünüyor."

"Ufak tefek problemler var ama hepsi oynayan oyuncularımız."

"Salı günü de baya oyuncumuz olmaz, hafta sonu da olmaz ama milli aradan sonra tam kadro olarak tekrar toplanacağız."

"Beşiktaş formasını giyen oyuncular sahaya çıkıp en iyisini yapmak zorundalar."

"Bugün daha kontrollü oynayan ve oyunun kontrolünü de elinde tutmaya çalışan bir Beşiktaş umut ediyoruz. Oyuncularla konuştuk, planı yaptık."

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