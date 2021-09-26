SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ - Beşiktaş'ta sakatlıkların ardından acil durum! Vodafone Park bakıma girebilir
Beşiktaş'ta son dönemde yaşanan sakatlıklar camianın canını oldukça fazla sıkıyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın da elini kolunu bağlayan eksikler için başkan Ahmet Nur Çebi kırmızı alarm ilan etti. Siyah beyazlılarda sakatlıkların nedeninin araştırılması için kriz masası oluşturuldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)
Beşiktaş'ın üzerinde eşi benzeri görülmemiş bir sakatlık kâbusu yaşanıyor. İzmir'e tam 11 eksikle giden ve Altay'a 2-1 yenilen siyah beyazlılar, yetmezmiş gibi dört oyuncusunu daha kaybetti. Takımın en önemli ismi Pjanic'in yanı sıra Salih Uçan, Oğuzhan Özyakup ve Atiba Hutchinson da sakatlar kervanına eklendi. İnanılması güç durum sonrası Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi kulüpte kırmızı alarm verdi.
İNCELEME YAPILACAK
Kurulan iyi kadronun ihmalkârlık sebebiyle dağılma tehlikesiyle karşı karşıya kalmasından çekinen siyah beyazlıların patronu, yaşanan sakatlıkların sorumlusunu bulmak için kriz masası oluşturdu. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Şampiyonlar Ligi'nde salı günü Ajax deplasmanı öncesi 10 oyuncusu sakat olan Beşiktaş'ta sağlık heyeti, kondisyoner, fizyoterapist, zemin bakımını yapan firma ile yarın toplantı yapılacak.
MAÇ TRAFİĞİ ETKİLİYOR
Kulübün profesyonelleri yapacakları inceleme sonunda sakatlıkların sebebini ve suçlusunu bulacak. Şu an en çok zemin konusu üzerinde durulurken kulüpten elde edilen bilgilere göre zeminin durumu sakatlıklarda en az etkili olan faktör. Daha çok sıkışık takvimde çok zorlu ve yorucu geçen maçlarda siyah beyazlı futbolcuların fedakârlık yaparak büyük özveriyle oynamaları sebebiyle sakatlıkların arttığı düşünülüyor.
YENİ ADRES KOCAELİ OLABİLİR
Yapılacak incelemelerde Vodafone Park'ın zemininin durumu da ele alınacak. Eğer gerek görülürse iki ay sürecek bakım ve yenileme çalışmalarına başlanacak. Bu durumda Beşiktaş'ın maçlarını Kocaeli Stadyumu'nda oynaması ihtimaller arasına girecek. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri ile Kocaeli Stadyumu arasındaki mesafe 98 kilometre.
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