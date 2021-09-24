24 Eylül 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Altay-Beşiktaş maçının VAR hakemi Volkan Bayarslan oldu

Altay - Beşiktaş maçının VAR hakemi belli oldu
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 24.09.2021

Son dakika spor haberleri: Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş Altay deplasmanına konuk olacak. Mücadelenin VAR hakemi Volkan Bayarslan oldu.

Beşiktaş'ın, bugün deplasmanda oynayacağı Altay maçının Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Volkan Bayarslan oldu.

Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, bugün Altay'a konuk olacak. Saat 20.00'de başlayacak mücadelede hakem Fırat Aydınus düdük çalacak. Aydınus'un yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Erdem Bayık yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Direnç Tonusluoğlu olacak.

Bu müsabakada VAR koltuğunda Volkan Bayarslan oturacak. Bayarslan'a, AVAR olarak Serkan Ok eşlik edecek.


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