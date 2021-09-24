Ajax - Beşiktaş maçı ne zaman? Beşiktaş Ajax Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi
Ülkemizi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Beşiktaş, Borussia Dortmund maçının ardından grubun bir diğer güçlü ekibi Ajax ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Grupta henüz galibiyeti bulunmayan Beşiktaş, Ajax'ı yenerek 3 puanı almak istiyor. Ajax ile Beşiktaş arasında oynanacak olan mücadele Hollanda Johan Cruyff stadyumunda oynanacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanallı da yer alıyor. Peki, Ajax - Beşiktaş maçı ne zaman? Beşiktaş Ajax Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. C grubu 2. maçında Beşiktaş, Hollanda temsilcisi Ajax ile karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Ajax - Beşiktaş maçı ne zaman? Beşiktaş Ajax maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
AJAX - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Ajax - Beşiktaş maçı 28 Eylül Salı günü saat 19:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.
ONANA DOPING CEZASI SEBEBİYLE YOK!
Ajax'ta Sean Klaiber, Davy Klassen, Maarten Stekelenburg ve Zakaria Labyad sakatlıkları nedeniyle takımlarını eksik bırakacaklar. Kaleci Onana ise doping cezasından dolayı forma giyemeyecek.
AJAX İŞİ ŞOVA DÖKTÜ! SPORTING MAÇINDA...
Temsilcimiz Beşiktaş'ın da yer aldığı UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nun ilk hafta karşılaşmasında Ajax, Sporting Lizbon karşısında işi adeta şova döktü. Mücadeleyi Ajax 5-1 kazandı. Ajax'da Haller attığı 4 golle yıldızlaştı.
BEŞİKTAŞ'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ
Beşiktaş'ın C Grubu'nda yapacağı maçların fikstürü şöyle:
28 Eylül: (2. Hafta)
Ajax-Beşiktaş
19 Ekim: (3. Hafta)
Beşiktaş-Sporting Lizbon
3 Kasım: (4. Hafta)
Sporting Lizbon-Beşiktaş
24 Kasım: (5. Hafta)
Beşiktaş-Ajax
7 Aralık: (6. Hafta)
Borussia Dortmund-Beşiktaş
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