SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Atiba ve Pjanic 10 gün sahalardan uzak kalacak

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BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 25.09.2021 Giriş Tarihi: 25.09.2021

Beşiktaş'ta sakatlıklar can sıkmaya devam ediyor. Altay maçında sakatlanan Atiba ve Pjanic'ten kötü haber geldi. İki yıldız futbolcunun 10 gün sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. (BJK spor haberleri)

Süper Lig'in 7. haftasında Altay'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ta sakatlar kervanına Pjanic ve Atiba da dahil olmuştu. Karşılaşma sırasında sakatlık yaşayan iki futbolcudan siyah-beyazlılara kötü haber geldi.

Pjanic ve Atiba'nın, salı günü Ajax ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçında forma giyemeyecekleri öğrenilirken, A Spor'un haberrine göre en az 10 gün sahalardan uzak kalacakları belirtildi.

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PJANIC'TEN PAYLAŞIM!

Öte yandan Altay maçında sakatlığı sebebiyle oyuna devam edemeyen Miralem Pjanic, siyah-beyazlı taraftarlara mesaj gönderdi. Boşnak futbolcu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Yakında görüşeceğiz Kara Kartallar" ifadesini kullandı.

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