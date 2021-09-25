25 Eylül 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Alex Texeira, Batshuayi, Necip Uysal ve Larin...

Kartal’a sevindiren haber! 4 futbolcu birden...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 25.09.2021 Giriş Tarihi: 25.09.2021

Son dakika spor haberleri: Şampiyonlar Ligi'nde 28 Eylül'de Ajax ile karşı karşıya gelecek Beşiktaş'ta eksik futbolculardan sevindiren haber geldi. Siyah-beyazlılarda Alex Texeira, Batshuayi ve Necip takımlar çalışmalara başlarken, Cyle Larin takımdan ayrı düz koşu yaptı. (BJK spor haberleri)

Şampiyonlar Ligi'nde salı akşamı oynayacağı Ajax maçının hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'a sakat bazı isimlerden müjdeli haber geldi. Son günlerde sakat oyuncuların fazlalığından muzdarip olan Beşiktaş'a 3 isimden iyi haber geldi. Kulüpten yapılan paylaşıma göre siyah-beyazlı takımın gerçekleştirdiği son idmana Michy Batshuayi, Alex Teixeira ve Necip Uysal gibi oyuncular da katıldı. Kanadalı golcü Cyle Larin de düz koşu yaptı.

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