25 Eylül 2021, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
İŞTE O KARELER:
SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Alex Texeira, Batshuayi, Necip Uysal ve Larin...
Son dakika spor haberleri: Şampiyonlar Ligi'nde 28 Eylül'de Ajax ile karşı karşıya gelecek Beşiktaş'ta eksik futbolculardan sevindiren haber geldi. Siyah-beyazlılarda Alex Texeira, Batshuayi ve Necip takımlar çalışmalara başlarken, Cyle Larin takımdan ayrı düz koşu yaptı. (BJK spor haberleri)
Şampiyonlar Ligi'nde salı akşamı oynayacağı Ajax maçının hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'a sakat bazı isimlerden müjdeli haber geldi. Son günlerde sakat oyuncuların fazlalığından muzdarip olan Beşiktaş'a 3 isimden iyi haber geldi. Kulüpten yapılan paylaşıma göre siyah-beyazlı takımın gerçekleştirdiği son idmana Michy Batshuayi, Alex Teixeira ve Necip Uysal gibi oyuncular da katıldı. Kanadalı golcü Cyle Larin de düz koşu yaptı.
İŞTE O KARELER:
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...