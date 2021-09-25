25 Eylül 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Beşiktaş'ta sakatlık kabusu! Altay maçı sonrası sayı 14'e yükseldi

Beşiktaş’ta sakatlık kabusu! Altay maçı sonrası sayı 14’e yükseldi
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 25.09.2021

Beşiktaş, sakatlar nedeniyle Süper Lig'in 7. haftasında Altay karşılaşmasına sadece 16 futbolcusuyla çıkabilmişti. Siyah beyazlılar, İzmir'de oynanan mücadelede de birden fazla fire verdi. Kartal'da Atiba Hutchinson, Salih Uçan, Oğuzhan Özyakup ve Miralem Pijanic de sakatlandı. Peki, Beşiktaş'ın sakatlar listesi kaça yükseldi? İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş, Süper Lig'in 7. haftasında Altay ile kabus gibi bir maç oynadı. Siyah beyazlılar, 2-1 mağlup olmasıyla beraber liderliği de kaptırırken, sakatlar kervanına yeni isimler eklendı.

4 FİRE DAHA

Beşiktaş, İzmir'e 16 futbolcusu ile gelmişti. Bununla beraber maç içerisinde Miralem Pjanic ve Oğuzhan Özyakup, sakatlanarak oyundan çıktı.

Salih Uçan, maç içerisinde ayağına darbe alırken, oyuna devam etme kararı aldı ancak yıldız ismin, Ajax maçında oynaması zor gözüküyor.

MAÇ SONU KERVANA ATIBA KATILDI

Bununla berbaer maç sonunda sakatlar kervanına Atiba Hutchinson da katıldı. Yıldız ismin adele ağrısı çekmesi nedeniyle tedavisine başlandığı ve Ajax maçında yer almayabileceği belirtildi.

İŞTE BEŞİKTAŞ'TA SAKATLAR LİSTESİ

Vida
Welinton
Montero
Necip
Mehmet Topal
Pjanic
Oğuzhan Özyakup
Ghezzal
N'Koudou
Alex Teixeira
Larin
Atiba
Salih
Batshuayi

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