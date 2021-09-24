Beşiktaş, Süper Lig'in 7. haftasında Altay'a 2-1 malup oldu. Siyah beyazlılara, Pjanic ve Oğuzhan'ın sakatlığı sonrası bir kötü haber daha geldi. Adelesinde ağrı hisseden Atiba'nın Ajax maçında oynamasının zor olduğu kaydedildi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş, Süper Lig'in 7. haftasında Altay'a konuk oldu. Siyah beyazlılar, birçok eksik futbolcusunun olduğu İzmir deplasmanında 2-1'lik skorla mağlup oldu.

Kartal'da, Altay maçında sakatlanan Pjanic ve Oğuzhan'dan sonra bir kötü haber de Atiba'dan geldi.

Adalesinde ağrı hisseden Kanadalı futbolcunun Ajax maçında oynamasını zor olduğu kaydedildi.

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