BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sergen Yalçın'a 3 müjde birden! O isimler sahada
Süper Lig'de geride kalan 7 haftanın ardında 14 puan toplayarak 4. sırada yer alan Beşiktaş'ta, eksikler can sıkmaya devam ediyor. Siyah-beyazlılarda yaşanan bu krizin ardından Sergen Yalçın'a 3 müjde birden geldi. İşte Beşiktaş'ta yaşanan son detaylar... (BJK spor haberleri)
Beşiktaş'ta Welinton, Vida, Atiba, Mehmet Topal, Pjanic, Necip Uysal, Ghezzal, N'Koudou, Teixeira, Larin, Montero ve Güven Yalçın Ajax maçında yer alamamıştı. Fanatik'in haberine göre Şampiyonlar Ligi listesinde adı yer almayan Güven Yalçın, yarın oynayacağı Sivas maçı öncesinde kadroda olacak.
Korona pozitif olan Montero'nun karantinası devam ediyor. Mehmet Topal'ın dönüşü ise kesin olarak Milli ara sonrasını bulacak. Sergen Yalçın da Ajax maçı sonrasında yaptığı açıklamada eksiklerin daha sağlıklı dönebilmesi için risk alma taraftarı olmadıklarını vurgulayıp milli ara sonrasını işaret etmişti.
PJANIC İMKANSIZ, ALEX BELKİ
Ancak takımda tedaviye hızlı cevap veren bazı isimler teknik heyetin kafasını karıştırıyor. Özellikle de orta sahada... Sakatlığı bulunan iki yıldızdan Boşnak futbolcu Pjanic'in yarın sahada olabilmesi imkansız. Daha iyi durumda olan Alex Teixeira ise forma giymek istiyor. Teknik ekip ise bu futbolcunun tam olarak iyileşmeden oynamasına biraz soğuk. Fakat Brezilyalı yıldız oynama konusunda ısrarcı.
VIDA İDMANA ÇIKTI
Vida'da sıcak gelişme var. Hırvat futbolcu takım ile idmanlara başladı. Aynı şekilde Necip'in de kendisini çok iyi hissettiği ve teknik heyetle görüşüp zorlu geçmesi beklenen Sivasspor karşılaşmasında sahada olmayı çok istedikleri vurgulandı.
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