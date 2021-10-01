BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sergen Yalçın’a 3 müjde birden! O isimler sahada

PJANIC İMKANSIZ, ALEX BELKİ

Ancak takımda tedaviye hızlı cevap veren bazı isimler teknik heyetin kafasını karıştırıyor. Özellikle de orta sahada... Sakatlığı bulunan iki yıldızdan Boşnak futbolcu Pjanic'in yarın sahada olabilmesi imkansız. Daha iyi durumda olan Alex Teixeira ise forma giymek istiyor. Teknik ekip ise bu futbolcunun tam olarak iyileşmeden oynamasına biraz soğuk. Fakat Brezilyalı yıldız oynama konusunda ısrarcı.