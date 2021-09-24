24 Eylül 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Altay - Beşiktaş maçı canlı izle (Altay Beşiktaş canlı anlatım)

Altay - Beşiktaş | CANLI
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 24.09.2021 Giriş Tarihi: 24.09.2021

Süper Lig'in 7. haftasında heyecan başladı. Haftanın açılış maçında Beşiktaş, İzmir temsilcisi Altay'a konuk oluyor. Lider, eksiklerine rağmen kazanarak zirvedeki yerini korumak istiyor. Zorlu mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 7. hafta maçında lider Beşiktaş, Altay'a konuk oluyor. Zorlu karşılaşmanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

ALTAY - BEŞİKTAŞ İLK 11'LER:

Altay: Lis, Eric, Murat, Cebrail, Naderi, Zeki, Aka, Ceyhun, Kappel, Erhan, Bamba.

Beşiktaş: Mert, N'Sakala, Serdar, Atiba, Rıdvan, Josef, Gökhan Töre, Oğuzhan, Salih, Pjanic, Kenan

ALTAY - BEŞİKTAŞ MAÇININ HAKEMİ KİM?

Altay ile Beşiktaş müsabakasını Fırat Aydınus yönetiyor. Aydınus'un yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ile Erdem Bayık yapıyor. Direnç Tonusluoğlu dördüncü hakem.

İZMİR'DEKİ MAÇLARDA DA BEŞİKTAŞ ÜSTÜN

İki takım İzmir'de 41 kez karşılaşırken bu müsabakaların 15'ini Beşiktaş kazandı. Altay evinde rakibine 11 defa üstünlük kurdu, İzmir'deki lig maçlarının 15'i beraberlikle tamamlandı. Beşiktaş deplasmanda 49 gol atarken, Altay 38 kez fileleri havalandırdı.

BEŞİKTAŞ'IN GOLLÜ GALİBİYETLERİ

Beşiktaş rakibine iki defa gollü üstünlükler kurdu. 1994-1995 sezonunda Altay'ı deplasmanda 8-2 yenen Beşiktaş, 1962-1963'te ise rakibine 6-2 üstünlük sağladı. Bu arada 2008-2009 sezonunda Beşiktaş'ı şampiyonluğa taşıyan teknik direktör Mustafa Denizli, bir başka siyah-beyazlı takım olan Altay'ın başında eski takımına karşı galibiyet kovalayacak.

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