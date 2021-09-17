Son dakika Beşiktaş haberi: Sergen Yalçın'dan futbolcularına tam not! "Hepinizle gurur duyuyorum" | BJk haberleri
Son dakika Beşiktaş haberleri... UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçına çıkan Beşiktaş, Dortmund'a 2-1 mağlup oldu. Sergen Yalçın, maçın ardından oyuncularına, "Eksikliklere rağmen hepiniz tüm gücünüzü ortaya koydunuz. Hepinizle gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı. | BJK haberleri
Teknik adamlık kariyerinde ilk kez futbolun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'nde maça çıkan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, hem devre arasında hem de maç sonunda yaptığı konuşmalarda, futbolcularını övdü.
Milliyet'in haberine göre; ilk yarının ardından kaçan pozisyonlardaki şanssızlıklarına vurgu yapan tecrübeli teknik adamın, "İlk yarıda, maçın ilk golünü atmamız için elinizden geleni yaptınız. Pozisyonlar da bulduk. Fakat şanssız bir şekilde iki gol yedik. Bu maçı çevirebilme gücümüz var. Bunu ilk yarıda oynadığınız oyunla gösterdiniz. Eğer ikinci yarının ilk bölümlerinde bir gol atabilirsek maçın kaderini değiştirebiliriz" dediği öğrenildi.
TEST MAÇIMIZDI
Maç sonunda da 2-1'lik mağlubiyete rağmen duygusal bir konuşma yapan Yalçın, oyuncularının gösterdiği mücadele ve futbola da tam not verdi. Borussia Dortmund karşılaşmasına aynı zamanda bir test maçı gözüyle bakan başarılı teknik adamın "Biz oyun karakteri olarak testi geçtik. Eksikliklere rağmen hepiniz tüm gücünüzü ortaya koydunuz. Hepinizle gurur duyuyorum. Tüm taktik planlara uymaya çalıştınız. Şanssızlıklar yaşadık. Futbolumuzla Şampiyonlar Ligi'ne uygun bir takım olduğumuzu gösterdik. Bu oyun umut verdi. Sizler de bundan sonraki maçlar için umudunuzu kaybetmeyin" ifadelerini kullandığı vurgulandı.
'AVRUPA'DA DEVAM EDERİZ'
Siyah-beyazlı yöneticiler de Borussia Dortmund mağlubiyetine rağmen sahada ortaya konan mücadeleci futbola tam not verdi.
Her oyuncunun verilen görevi fazlasıyla yaptığını düşünen Beşiktaşlı idareciler, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçı olmasına rağmen Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın da çok önemli bir duruş ortaya koyduğu görüşünde birleştiler.
Bu oyunla Devler Ligi'nde yollarına devam edeceklerine kesin gözüyle bakan yönetimin, "Hocamıza çok güveniyoruz. Takımı çok iyi yönetiyor ve motive ediyor. Oyuncuların arzusu ve hırsı tribünden hissediliyordu.
Dortmund tabii ki güçlü bir rakip. Ancak bizim de kazanmak için elimize fırsatlar geçti. Sadece şanssızdık. Kalan maçlarımızda şanssızlığımızı da yeneriz" dedikleri ortaya çıktı.
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