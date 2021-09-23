Son dakika spor haberleri: Beşiktaş’ta sakatlıklar can sıkıyor! 8 isim Altay maçında yok

Süper Lig'in ilk 6 haftasını yenilgisiz ve 4 galibiyetle geçen son şampiyon Beşiktaş'ın en büyük rakibi sakatlıklar! Fotomaç'ın haberine göre; siyah-beyazlılarda henüz sezonun başı olmasına rağmen birçok isim sakatlığa kurban giderken, son olarak Rachid Ghezzal ile Michy Batshuayi'nin sakatlanması ve Altay karşısında forma giyemeyecek olmaları teknik heyette moralleri bozdu.