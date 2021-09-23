Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta sakatlıklar can sıkıyor! 8 isim Altay maçında yok
Süper Lig'in ilk 6 haftasında yenilgi yüzü görmeyen Beşiktaş, bu karşılaşmalardan 4 galibiyet, 2 beraberlikle ayrıldı. Siyah-beyazlılar geçtiğimiz sezona göre alternatifli bir kadro oluştursa da, sakatlıklar can sıkıyor. Beşiktaş'ta son olarak Michy Batshuayi ve Rachid Ghezzal'ın da sakatlar kervanına katılmasıyla bu sayı 7'ye yükselirken; Rosier'in de kart cezası bulunuyor. Beşiktaş'ta 8 isim, 7. hafta oynanacak Altay maçında forma giyemeyecek. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Süper Lig'in ilk 6 haftasını yenilgisiz ve 4 galibiyetle geçen son şampiyon Beşiktaş'ın en büyük rakibi sakatlıklar! Fotomaç'ın haberine göre; siyah-beyazlılarda henüz sezonun başı olmasına rağmen birçok isim sakatlığa kurban giderken, son olarak Rachid Ghezzal ile Michy Batshuayi'nin sakatlanması ve Altay karşısında forma giyemeyecek olmaları teknik heyette moralleri bozdu.
Geçen yılın süper ligde en değerli oyuncusu seçilen ve Adana Demirspor karşılaşmasında da Rıdvan'ın golünün asistini yapan Ghezzal maçın 75'inci dakikasında üst adalesinden sakatlandı.Belçikalı yıldız Batshuayi'nin de, Adana Demirspor maçında dizinden problem yaşadığı ve Altay deplasmanında forma giyemeyeceği belirtildi.
Süper Lig'de sezona iyi başlayan rakibi önünde cuma günü deplasmanda zorlu bir karşılaşmaya çıkacak olan Kartal'da tam 8 futbolcu farklı nedenlerle müsabakada forma giyemeyecek. Siyah beyazlılarda Domagoj Vida, Mehmet Topal, Necip Uysal, Kevin N'Koudou, Alex Teixeira, Ghezzal, Batshuayi ve Rosier takımı yalnız bırakacak.
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