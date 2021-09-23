23 Eylül 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Michy Batshuayi 3.5 yıl sonra sakatlandı

Batshuayi’nin şanssızlığı! 3.5 yıl sonra...
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 23.09.2021

Süper Lig'in 6. haftasında Adana Demirspor ile karşı karşıya gelen Beşiktaş'ta dizinden problem yaşayan Michy Batshuayi kariyerinde en son 21 Mayıs 2018'de sakatlık geçirdi. (BJK spor haberleri)

Beşiktaş, sezonun henüz başı olmasına rağmen sakatlıklar nedeniyle adeta kabus gibi bir dönemden geçerken, son olarak Adana Demirspor karşılaşmasında dizinden problem yaşayan Michy Batshuayi ile Rachid Ghezzal'ın Altay karşısında forma giymesinin zor olduğu öğrenildi.

Siyah beyazlıların Chelsea'den kiraladığı Belçikalı futbolcu son olarak Borussia Dortmund forması giydiği dönemde 16 Nisan 2018'de sakatlandı ve 21 Mayıs 2018'de sahalara döndükten sonra yaklaşık 3.5 yıldır Sakatlık sorunu yaşamadı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaş’ta sakatlıklar can sıkıyor! 8 isim Altay maçında yok Beşiktaş'ta sakatlıklar can sıkıyor! 8 isim Altay maçında yok
Balotelli atılmalı mıydı? İşte IFAB’da geçenler Balotelli atılmalı mıydı? İşte IFAB'da geçenler
Beşiktaş’tan flaş Balotelli açıklaması! Merak ediyoruz Beşiktaş'tan flaş Balotelli açıklaması! "Merak ediyoruz"
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör