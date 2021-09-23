Beşiktaş Adana Demirspor maçında Balotelli atılmalı mıydı? İşte IFAB'da geçenler

Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, sahasında Adana Demirspor'u ağırladı ve sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı. Konuk takımda Mario Balotelli, attığı gol sonrası teknik direktör Sergen Yalçın'a harekette bulunmuştu. Maçın önüne geçen bu hareket çok tartışılırken, İtalyan yıldızın atılıp atılmayacağı akıllarda soru işareti bıraktı. Peki, Balotelli atılmalı mıydı? IFAB'ın kuralı ne diyor? İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Beşiktaş, Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan zorlu karşılaşma 3-3'lük beraberlikle sonuçlandı. Siyah-beyazlıların 3-0 öne geçtiği karşılaşmanın 3-3 bitmesi ve Balotelli'nin teknik direktör Sergen Yalçın'a yaptığı skandal hareket, Avrupa basınında geniş yankı buldu. İngiliz The Mirror, "Mario Balotelli, 'beyni olmadığını' söyleyen teknik direktör ile gol kutlamasıyla alay ederken, küstahça kutlamasıyla cevap verdi. Balotelli, kendisini istemeyen Sergen Yalçın'dan intikamını aldı" sözlerine yer verdi.

SERGEN YALÇIN'A OLAY HAREKET

İngiliz Daily Mail gazetesi, "Balotelli, kendisi için 'beyni yok' dedikten 8 yıl sonra Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a saha içinde tepki gösterdi" ifadelerini kullanırken; The Sun gazetesi, "Mario Balotelli, Beşiktaş'ın menajerine başını işaret ederek alay etti" yorumunu yaptı. Diğer gazetelerdeki başlıklar şöyle: Corriere dello Sport: Balotelli goller ve kavga; 3-0'dan 3-3'e! Pjanic'in oyundan alınmasının ardından kaos. La Gazetta dello sport: Balotelli'nin arbedeyle şovu! AS: Mario Balotelli, beyninin olmadığını söyleyen teknik direktöre olay bir hareketle cevap verdi.

IFAB'A GÖRE ATILMALIYDI

Beşiktaş camiası, İtalyan oyuncu Mario Balotelli'nin Teknik direktör Sergen Yalçın'a yaptığı hareket yüzünden atılmamasına tepki göstermeye devam ediyor. IFAB'ın (Uluslararası Futbol Birliği Kurulu) resmi sitesinde yer alan "kırmızı kart" cezaları için; "saldırgan, aşağılayıcı veya küfürlü dil ya da eylemde bulunmak" ifadelerini öne çıkardılar. Bu bölümden yola çıkarak Mario Balotelli'nin Sergen Yalçın'a yaptığı hareketi "saldırgan ve aşağılayıcı" olarak yorumladılar.

NE CEZA ALACAK MERAK EDİYORUZ

Beşiktaş yönetimi, Mario Balotelli'nin yaptığı hareketin takipçisi olacağını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Balotelli'nin yedek kulübemize yönelik hareketini şiddetle kınıyoruz. Hareketin, camiamıza yapıldığının altını çiziyoruz. Oyuna girdiği dakikadan soyunma odasına gidene kadar kural dışı ve spor ahlakına uymayan hareketler yapan sportif sabıkalı malum futbolcuya 4. hakem ve maçın hakemi tarafından göz yumulmuştur. Söz konusu futbolcunun nasıl bir ceza alacağını merakla bekliyoruz" denildi.

MELO'YA 2 MAÇ CEZA VERİLMİŞTİ

Balotelli, Beşiktaş maçından sonra sosyal medya hesabından yaptığı "küfürlü" açıklamayla ilgili PFDK'ya sevk ediliyor. Mario Balotelli'ye en az 2 maç men cezası verileceği ifade edilirken; benzer bir durumun 2014'te Felipe Melo'nun başına geldiği, Galatasaray'ın Brezilyalı oyuncusu Felipe Melo'ya, Aziz Yıldırım'la ilgili bir paylaşımı tekrar paylaştığı için 2 maç ceza verildiği ifade edildi.

İYİ NİYETTEN YOKSUN

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada Adana Demirspor maçı hakemlerine de tepki vardı: "Maçın tamamında yapılan hakem uygulamalarının maçın sonunda da rakip takım futbolcularının adeta "körebe" oynar gibi yaptığı zincirleme kural dışı hareketlere rağmen varlığı belli olmayan VAR hakeminin de karartması ile faul düdüğü çalınmadan, tüm kamuoyunun gözleri önünde gol kararı ile sonuçlanan pozisyonu iyi niyetten yoksun olarak değerlendirip hayretler içerisinde izledik."

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