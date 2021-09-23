23 Eylül 2021, Perşembe
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Kartal'da, eksik isimler ise şu şekilde:
Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın Altay maçı kamp kadrosu belli oldu!
Beşiktaş, Süper Lig'in 7. haftasında Altay'a konuk olacak. Siyah beyazlıların, İzmir kafilesi belli oldu. Kartal'da, Altay deplasmanı maç kadrosunda Valentin Rosier, Alex Teixeira, Domagoj Vida, Welinton, Necip Uysal, Mehmet Topal, Kevin N'Koudou, Michy Batshuayi, Cyle Larin ve Rachid Ghezzal yer almadı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş, Süper Lig'in 7. haftasında Altay'a konuk olacak. Siyah beyazlıların, İzmir kafilesi belli oldu.
Beşiktaş'ın, Altay maçı kadrosunda yalnızca 16 futbolcu yer aldı.
Kartal'da, eksik isimler ise şu şekilde:
Valentin Rosier, Alex Teixeira, Domagoj Vida, Welinton, Necip Uysal, Mehmet Topal, Kevin N'Koudou, Michy Batshuayi, Cyle Larin, Rachid Ghezzal
Altay maçı kamp kadromuz. 🦅#ALTvBJK | #BoğazınKartalı pic.twitter.com/H20LoOKLT2— Beşiktaş JK (@Besiktas) September 23, 2021
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