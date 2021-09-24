24 Eylül 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş ve Adana Demirspor arasında Mario Balotelli gerginliği sürüyor! İşte yapılan açıklamalar

Beşiktaş ve A.Demirspor arasında Balotelli gerginliği sürüyor! İşte yapılan açıklamalar
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 24.09.2021

Beşiktaş, Süper Lig'in 6. haftasında oynanan Adana Demirspor maçında yaşanan olaylara ilişkin sosyal medyadan flaş bir gönderme yaptı. Siyah beyazlılar, yaptığı paylaşımda, "Adalet YOK, Maskeli "Balo" VAR!" ifadelerini kullandırken Adana Demirspor'dan yanıt gecikmedi. Mavi şimşekler, bunun üzerine "Maskeli Balo'nun Sahte Yüzleri!" paylaşımında bulundu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Beşiktaş ve Adana Demirspor arasındaki Mario Balotelli gerginlği devam ediyor.

Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Beşiktaş - Adana Demirspor maçında, Adana Demirspor'un son dakika golü sonrası ortalık karışmıştı. Sergen Yalçın ve Mario Balotelli arasında yaşanan gerginlik, maç sonrasına yansımıştı.

BEŞİKTAŞ VE ADANA DEMİRSPOR'DAN FLAŞ PAYLAŞIMLAR

Beşiktaş ve Adana Demirspor, sosyal medyadan yaptıkları göndermelerle Mario Balotelli gerginliğini sürdürdü.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Altay Beşiktaş maçına dair tüm bilgiler! Altay Beşiktaş maçına dair tüm bilgiler!
Beşiktaş’ın İzmir kafilesi belli oldu! Beşiktaş'ın İzmir kafilesi belli oldu!
Beşiktaş’tan sakatlık açıklaması! Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör