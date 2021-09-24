Son dakika spor haberi: Beşiktaş ve Adana Demirspor arasında Mario Balotelli gerginliği sürüyor! İşte yapılan açıklamalar

Beşiktaş, Süper Lig'in 6. haftasında oynanan Adana Demirspor maçında yaşanan olaylara ilişkin sosyal medyadan flaş bir gönderme yaptı. Siyah beyazlılar, yaptığı paylaşımda, "Adalet YOK, Maskeli "Balo" VAR!" ifadelerini kullandırken Adana Demirspor'dan yanıt gecikmedi. Mavi şimşekler, bunun üzerine "Maskeli Balo'nun Sahte Yüzleri!" paylaşımında bulundu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Beşiktaş ve Adana Demirspor arasındaki Mario Balotelli gerginlği devam ediyor.

Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Beşiktaş - Adana Demirspor maçında, Adana Demirspor'un son dakika golü sonrası ortalık karışmıştı. Sergen Yalçın ve Mario Balotelli arasında yaşanan gerginlik, maç sonrasına yansımıştı.

BEŞİKTAŞ VE ADANA DEMİRSPOR'DAN FLAŞ PAYLAŞIMLAR



Beşiktaş ve Adana Demirspor, sosyal medyadan yaptıkları göndermelerle Mario Balotelli gerginliğini sürdürdü.

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